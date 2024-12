L'INTERVISTA: Armando Biasi il protagonista del prossimo appuntamento condotto da Gianni Micaletto

E' Armando Biasi il protagonista del secondo appuntamento con "L'intervista", nuovo format di Sanremo News in chiave web tv, a cura del giornalista Gianni Micaletto.

Il neo consigliere regionale, che ha interrotto il secondo mandato consecutivo da sindaco di Vallecrosia per entrare nel parlamentino ligure da primo dei non eletti nella lista imperiese della Lega (subentrando al dimissionario Alessandro Piana, tornato in giunta), è chiamato a spiegare le ragioni della sofferta scelta dopo trent'anni dedicati all'amministrazione della sua città, indicare le tracce del suo impegno a Genova, parlare di sanità e opere pubbliche anche a livello comprensoriale, analizzare lo scenario politico pure in funzione del lungo percorso verso le elezioni anticipate nel suo "feudo", a causa della decadenza da primo cittadino, così come da vicepresidente della Provincia, per incompatibilità con la carica appena assunta.

L'appuntamento è fissato per domani alle 18, disponibile anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del nostro giornale.