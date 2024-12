Calcio. Serie D, Gozzano-Sanremese 1-0. Panuccio: "Ko figlio della settimana che abbiamo vissuto"

La settimana movimentata della Sanremese si conclude con una sconfitta: i matuziani capitolano 1-0 in casa del Gozzano.

Un ko che il direttore sportivo Marcello Panuccio analizza così: "È stata una partita figlia del momento che stiamo vivendo. Partiti con un atteggiamento contratto, pauroso, il gol subìto nei primi minuti. Poi nella ripresa avevamo un altro piglio, abbiamo creato delle occasioni e probabilmente il pareggio ci sarebbe pure stato. Paghiamo un po' tutti i vari movimenti degli ultimi giorni".

E a proposito di mercato, oltre a Caverzan allenatore ad interim in attesa di un nuovo tecnico, i nuovi Manno e Toma hanno ancora bisogno di tempo per potersi inserire. Mentre sul fronte partenze, dopo gli addii di Bechini, Maglione e Tedesco, in settimana saluterà anche Giustarini. Per una squadra in fase di rivoluzione che domenica prossima ospiterà il Bra per l'ultima gara del girone d'andata.