CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 15 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- OCEANIA 2 – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller – Animazione/Avventura/Commedia – “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: CATTIVISSIMI A NATALE – ore 16.15 - 17.45 - 19.30 - di Claudio Norza - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia – “Sofì e Luì vivranno una nuova avventura contro l'Elfo Zenzero che vuole rovinare il Natale, l'unico modo per salvarlo e con l'aiuto dei Cattivissimi Signor S, Perfidia e la figlia Velenia!...”

Voto della critica: n.d.

- IL CORPO – ore 21.00 – di Vincenzo Alfieri - con Giuseppe Battiston, Claudia Gerini, Andrea Di Luigi, Andrea Sartoretti, Amanda Campana - Thriller – “Rebecca Zuin, una ricca imprenditrice nel settore framaceutico, viene trovata morta nella sua lussuosa villa, ma il suo corpo sparisce dall'obitorio, e l'ispettore capo Cosser è chiamato a investigare sulla misteriosa sparizione. Bruno, il vedovo, è un uomo più giovane di Rebecca che grazie a lei ha fatto carriera da docente universitario precario a top manager, e che veniva dalla moglie umiliato e deriso. Dunque comincia a sospettare che la sua scomparsa sia uno scherzo di pessimo gusto della consorte capricciosa, che sembra continuare a lasciargli messaggi che riguardano la loro vita privata, e in particolare un evento tragico del quale erano al corrente solo loro. Cosser inoltre non vede di buon occhio Bruno, che sembra non dispiacersi troppo per il suo lutto famigliare, mente l'ispettore piange ancora la scomparsa della sua amatissima moglie. Ma niente è come sembra, e l'indagine si concluderà nel modo più inatteso....”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- OCEANIA 2 – ore 15.30 – di David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller – Animazione/Avventura/Commedia – “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto...”

Voto della critica: ***

- FREUD – L’ULTIMA ANALISI – ore 18.15 – di Matt Brown con Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Jeremy Northam - Drammatico – “Freud, famoso psicanalista, discorre di massimi sistemi con C. S. Lewis, futuro autore di ‘Le cronache di Narnia’. Uno non crede e non ha fede, l'altro sì profondamente, entrambi si sforzano a battere l'altro esponendo e dibattendo ampiamente le proprie tesi. Nel frattempo intorno a loro tutto si disgrega, gli allarmi di bombardamento fanno tremare, a due giorni dell'invasione nazista della Polonia e dall'inizio di una guerra disastrosa si distribuiscono per strada le maschere antigas e si evacuano i bambini. C'è anche Anna Freud, figlia omosessuale di Sigmund Freud, con cui quest'ultimo ha un rapporto morboso e complesso. Sarà la pioniera della psicanalisi infantile...”

Voto della critica: ****

- IL GLADIATORE II – ore 21.00 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL GIORNO DELL’INCONTRO – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di Jack Huston - con Michael Pitt, Nicolette Robinson, John Magaro, Phillip Johnson Richardson - Drammatico – “In attesa di combattere un incontro al Madison Square Garden, Mikey Flanaghan, ex pugile di origini irlandese tornato a combattere dopo anni di lontananza dal ring, decide di sistemare i conti in sospeso della sua vita. Dalla mattina alla sera, l'uomo attraversa New York ripensando con dolore al passato (l'abbandono forzato della boxe, l'alcolismo, l'incidente che l'ha portato in prigione, la fine del matrimonio...) e incontrando le persone che ama: un amico di famiglia che lo aiutò dopo il suicidio della madre; un amico prete; l'ex moglie e la figlia nel frattempo diventata adolescente; il padre che lo sempre maltrattato. L'incontro sarà per Mikey l'occasione per dare un senso alla sua esistenza...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- LA STANZA ACCANTO – ore 16.00 - 18.15 - 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Melina Matthews - Drammatico – “Ingrid e Martha sono amiche da anni, e non si sono mai dette mezze verità. Ingrid è una scrittrice di successo il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte. Martha è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore che potrebbe essere curabile con una terapia sperimentale, ma intanto si è preparata all'idea di morire, e ha già scelto, nel caso, come farlo: con una pillola comprata sul dark web. Ciò che vorrebbe però è non morire sola, e poiché il suo rapporto con la figlia le appare come irrimediabilmente compromesso chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto alla sua nel momento in cui dovesse decidere di ‘abbandonare il party’...”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- L’ORCHESTRA STONATA – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Emmanuel Courcol - con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit - Commedia – “Celebre direttore d'orchestra, il quarantenne Thibaut scopre di essere malato di leucemia e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, più giovane e proveniente dal nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. E quando Thibaut scopre che Jimmy ha l'orecchio assoluto, lo spinge a diventare il direttore della banda musicale nella quale suona il trombone...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- KRAVEN IL CACCIATORE – ore 15.30 - 18.30 - 21.00 – di J.C. Chandor - con Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott - Azione/Avventura/Thriller – “Nikolaj Kravinoff, boss del crimine russo insensibile e violento, alleva i figli Sergej e Dimitri come se dovessero divenire dei predatori alpha. Il giorno della morte della moglie, suicida, decide di portarli con sé in Tanzania per una battuta di caccia contro Czar, un leone gigantesco. Sergej viene ferito gravemente dalla belva, ma in suo aiuto accorre Calypso, una ragazza del luogo, che gli fa bere una pozione che, secondo la leggenda, ha dei poteri magici. Sergej risulta clinicamente morto, ma improvvisamente si risveglia con dei superpoteri: il suo sangue si è mescolato a quello del leone e ora è il cacciatore perfetto: fortissimo, agilissimo e implacabile con i nemici. Decide quindi di fare l'opposto del padre e dedicarsi a braccare i peggiori criminali in circolazione...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- NAPOLI NEW YORK – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

- LA STANZA ACCANTO – ore 16.45 - 20.30 – di Pedro Almodóvar - con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Melina Matthews - Drammatico – “Ingrid e Martha sono amiche da anni, e non si sono mai dette mezze verità. Ingrid è una scrittrice di successo il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte. Martha è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore che potrebbe essere curabile con una terapia sperimentale, ma intanto si è preparata all'idea di morire, e ha già scelto, nel caso, come farlo: con una pillola comprata sul dark web. Ciò che vorrebbe però è non morire sola, e poiché il suo rapporto con la figlia le appare come irrimediabilmente compromesso chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto alla sua nel momento in cui dovesse decidere di ‘abbandonare il party’...”

Voto della critica: ****

- ME CONTRO TE: CATTIVISSIMI A NATALE – ore 18.45 - di Claudio Norza - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia – “Sofì e Luì vivranno una nuova avventura contro l'Elfo Zenzero che vuole rovinare il Natale, l'unico modo per salvarlo e con l'aiuto dei Cattivissimi Signor S, Perfidia e la figlia Velenia!...”

Voto della critica: n.d.

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- KRAVEN IL CACCIATORE – ore 16.00 - 18.00 - 21.00 – di J.C. Chandor - con Aaron Taylor-Johnson, Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola, Christopher Abbott - Azione/Avventura/Thriller – “Nikolaj Kravinoff, boss del crimine russo insensibile e violento, alleva i figli Sergej e Dimitri come se dovessero divenire dei predatori alpha. Il giorno della morte della moglie, suicida, decide di portarli con sé in Tanzania per una battuta di caccia contro Czar, un leone gigantesco. Sergej viene ferito gravemente dalla belva, ma in suo aiuto accorre Calypso, una ragazza del luogo, che gli fa bere una pozione che, secondo la leggenda, ha dei poteri magici. Sergej risulta clinicamente morto, ma improvvisamente si risveglia con dei superpoteri: il suo sangue si è mescolato a quello del leone e ora è il cacciatore perfetto: fortissimo, agilissimo e implacabile con i nemici. Decide quindi di fare l'opposto del padre e dedicarsi a braccare i peggiori criminali in circolazione...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- OCEANIA 2 – ore 15.45 - 17.45 - 20.30 – di David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller – Animazione/Avventura/Commedia – “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

- FREUD – L’ULTIMA ANALISI – ore 15.30 – di Matt Brown con Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Jeremy Northam - Drammatico – “Freud, famoso psicanalista, discorre di massimi sistemi con C. S. Lewis, futuro autore di ‘Le cronache di Narnia’. Uno non crede e non ha fede, l'altro sì profondamente, entrambi si sforzano a battere l'altro esponendo e dibattendo ampiamente le proprie tesi. Nel frattempo intorno a loro tutto si disgrega, gli allarmi di bombardamento fanno tremare, a due giorni dell'invasione nazista della Polonia e dall'inizio di una guerra disastrosa si distribuiscono per strada le maschere antigas e si evacuano i bambini. C'è anche Anna Freud, figlia omosessuale di Sigmund Freud, con cui quest'ultimo ha un rapporto morboso e complesso. Sarà la pioniera della psicanalisi infantile...”

Voto della critica: ****

- NAPOLI NEW YORK – ore 17.45 - 20.45 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA STANZA ACCANTO – ore 16.30 - 18.30 - 21.00 – di Pedro Almodóvar - con Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro, Alessandro Nivola, Melina Matthews - Drammatico – “Ingrid e Martha sono amiche da anni, e non si sono mai dette mezze verità. Ingrid è una scrittrice di successo il cui ultimo libro racconta la sua incapacità di capire e accettare la morte. Martha è stata una corrispondente di guerra e ora è affetta da un tumore che potrebbe essere curabile con una terapia sperimentale, ma intanto si è preparata all'idea di morire, e ha già scelto, nel caso, come farlo: con una pillola comprata sul dark web. Ciò che vorrebbe però è non morire sola, e poiché il suo rapporto con la figlia le appare come irrimediabilmente compromesso chiede a Ingrid di soggiornare nella stanza accanto alla sua nel momento in cui dovesse decidere di ‘abbandonare il party’...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- OCEANIA 2 – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller – Animazione/Avventura/Commedia – “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- ME CONTRO TE: CATTIVISSIMI A NATALE – ore 15.30 - 17.00 - di Claudio Norza - con Sofia Scalia, Luigi Calagna - Commedia – “Sofì e Luì vivranno una nuova avventura contro l'Elfo Zenzero che vuole rovinare il Natale, l'unico modo per salvarlo e con l'aiuto dei Cattivissimi Signor S, Perfidia e la figlia Velenia!...”

Voto della critica: n.d.

- L’ORCHESTRA STONATA – ore 18.30 - 21.00 – di Emmanuel Courcol - con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé, Clémence Massart-Weit - Commedia – “Celebre direttore d'orchestra, il quarantenne Thibaut scopre di essere malato di leucemia e di avere bisogno di un donatore di midollo osseo. Facendo indagini sulla compatibilità dei familiari viene a sapere di essere stato adottato e di avere un fratello di sangue, Jimmy, più giovane e proveniente dal nord della Francia. Diversi per carattere ed estrazione sociale, i due impareranno a conoscersi e a volersi bene, uniti dalla passione per la musica. E quando Thibaut scopre che Jimmy ha l'orecchio assoluto, lo spinge a diventare il direttore della banda musicale nella quale suona il trombone...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it