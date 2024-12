Ospedaletti rinnova la collaborazione con i volontari della Protezione Civile e Antincendi Boschivi

Il Comune di Ospedaletti ha deciso di rafforzare il proprio impegno per la sicurezza e la tutela ambientale, approvando una nuova convenzione con l’Associazione di Volontariato per il Servizio Antincendi Boschivi e la Protezione Civile. La delibera, firmata il 13 novembre 2024, assicura la continuità delle attività per il triennio 2024-2026. Questo accordo prevede un contributo annuale di 12.000 euro per sostenere l’associazione, che da anni rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità locale.

L’associazione, attiva dal 1986 e formalmente riconosciuta nel 1996, è nota per la sua efficienza e professionalità. Grazie a un parco mezzi moderno e ad attrezzature avanzate, i volontari sono in grado di affrontare con tempestività emergenze come incendi boschivi, calamità naturali e situazioni di rischio ambientale. Il loro operato non si limita al territorio comunale: spesso intervengono anche in altre aree, portando il loro contributo in situazioni di emergenza particolarmente delicate.

La convenzione triennale approvata dalla Giunta Comunale permette all’associazione di proseguire il proprio lavoro, garantendo interventi tempestivi sia in caso di emergenze sia durante eventi turistici e sportivi che richiedono una supervisione costante. Il sindaco Daniele Cimiotti ha sottolineato l’importanza strategica di questa collaborazione, che integra le risorse del Comune con la dedizione e la competenza di un gruppo di volontari altamente qualificati.

Tra i successi dell’associazione c’è anche l’acquisto del “Polisoccorso”, un mezzo specializzato finanziato con il contributo del Comune, che ha potenziato ulteriormente la capacità di intervento in situazioni di emergenza. Grazie a questa nuova convenzione, l’amministrazione comunale rinnova la fiducia in un’organizzazione che rappresenta il cuore pulsante della protezione civile locale, garantendo un supporto essenziale per la salvaguardia del territorio e della comunità di Ospedaletti.