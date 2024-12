Bordighera: alla Biblioteca Civica Giovanni Balcet presenta 'Un uomo mite e altri viaggi'

A dicembre raddoppiano gli incontri con l’autore alla Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera: giovedì 19 dicembre alle 16.30 Giovanni Balcet presenterà “Un uomo mite e altri viaggi” (Neos Edizioni) nel corso di una conversazione con Corrado Ramella. Il libro, edito nel 2023, racchiude otto storie di viaggi, avventure, scoperte e vite arricchite dalla suggestione di luoghi attraversati dallo scrittore e a lui cari - da Algeri a Palmira, dalla Grecia alla Val Roja e alle valli piemontesi.



“Una nuova occasione per scoprire il valore dei libri e la loro capacità di offrire conoscenza, bellezza e consapevolezza a tutti coloro che scelgono di avvicinarsi all’universo straordinario della letteratura.” commenta l’Amministrazione di Bordighera.



Giovanni Balcet ha insegnato Economia Internazionale presso l'Università di Torino e ha pubblicato numerosi libri e articoli. Dal 2018 ha frequentato la Libera Università della Biografia di Anghiari, spostando il suo interesse verso la narrativa. “Un uomo mite e altri viaggi” è la sua prima raccolta di testi narrativi.



La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52, è aperta secondo l’orario invernale:

· il lunedì dalle 15 alle 18

· il martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle18

· il venerdì dalle 9 alle 13.30