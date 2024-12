PEPE entra nella top 20 delle cripto per market cap, mentre WEPE raccoglie 4 milioni di dollari in prevendita

Pepe (PEPE), una delle principali meme coin sul mercato, è tornata a far parlare di sé. Il 9 dicembre il token ha raggiunto un nuovo massimo storico (ATH), superando la straordinaria soglia di 11 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Nell’ultima settimana, il token ha registrato un incremento dell’8%, consolidandosi come il ventesimo asset più grande per capitalizzazione di mercato. Questo risultato lo posiziona dietro solo a Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) nel settore delle meme coin.

Chi ha perso il trend rialzista di PEPE, però non deve disperare. Nuove opportunità stanno emergendo nel settore delle meme coin, con previsioni che indicano potenziali guadagni fino a 100x. Progetti come Wall Street Pepe (WEPE) stanno attirando sempre più attenzione, conquistando una grande fetta di mercato.

Vai alla presale di Wall Street Pepe

PEPE in trend rialzista

L’ultima spinta di mercato ha fatto sì che PEPE raggiungesse un massimo storico di 0,00002640$. Questo incremento è stato sostenuto da una forte domanda e da un mercato rialzista generale, portando il token a superare asset di rilievo come Litecoin (LTC) e Uniswap (UNI).

Attualmente, PEPE ha visto una correzione e viene scambiato a 0,00002281$, mantenendo una capitalizzazione di poco inferiore ai 10 miliardi di dollari. Allo stato attuale, superare SHIB in termini di capitalizzazione rimane una sfida significativa. Il token dovrà trovare un forte supporto prima di continuare la sua ascesa. Se riuscirà a mantenere il supporto a 0,000023$, potrebbe esserci un nuovo ATH prima della fine dell’anno.

Nonostante l’ottimismo, molti analisti suggeriscono che il vero potenziale per guadagni straordinari potrebbe trovarsi altrove. Nuovi progetti di prevendita come Wall Street Pepe (WEPE) stanno catturando l’attenzione degli investitori, offrendo funzionalità uniche e rendimenti potenzialmente esplosivi. Inoltre, proprio come PEPE, WEPE usa il meme di Pepe the Frog che ha già riscosso un successo strepitoso in altri contesti, come quello di Pepe Unchained.

Wall Street Pepe (WEPE) e la sfida allo status quo

Wall Street Pepe (WEPE) rappresenta un’evoluzione nel panorama delle meme coin, combinando il fascino del meme Pepe the Frog con strumenti di trading avanzati. Questo progetto mira a democratizzare l’investimento, fornendo ai suoi utenti segnali di mercato, strategie avanzate e accesso a informazioni esclusive.

Le caratteristiche chiave di questo progetto sono le seguenti:

Community chiaata Wepe Army: una rete di investitori impegnati a migliorare le proprie strategie di trading attraverso scambi di informazioni e supporto reciproco.

Staking e ricompense: Gli investitori possono mettere in staking i loro token WEPE per ottenere rendimenti con APY dinamico.

Accesso a gruppi esclusivi: probabilmente il vantaggio più importante per quanto riguarda il token, ovvero entrare a far parte di un gruppo privilegiato. I possessori di WEPE ricevono accesso immediato a gruppi di esperti di trading e alpha calls, migliorando così sensibilmente le proprie strategie di investimento.

WEPE ha già raccolto oltre 4 milioni di dollari dalla prevendita, con i token disponibili a un prezzo competitivo di 0,000208$ l’uno. Questa combinazione di funzionalità e prezzi accessibili rende Wall Street Pepe uno dei progetti più promettenti nel settore delle meme coin.

Mentre molte meme coin si basano esclusivamente sul fattore novità, WEPE si distingue per il suo impegno a offrire valore reale agli investitori. Con l’attenzione puntata sulla community e strumenti progettati per livellare il campo di gioco contro le strategie delle "balene", Wall Street Pepe sta guadagnando terreno come un'opzione seria per i trader in cerca di guadagni significativi.

La rana di Wall Street odia le whale e gli insider che giocano sporco, accumulando guadagni grazie alla loro possibilità di spostare capitali a piacimento, manipolando così il mercato per trarne beneficio. Wall Street Pepe vuole ribaltare questo scenario, dando finalmente potere anche ai piccoli investitori, riunendoli sotto un’unica bandiera e facendo sì che il loro potere economico sia amplificato.

Il tutto, senza dimenticare però le proprie origini, d’altronde Pepe the Frog nasce come meme e proprio in questa veste prospera. Il team di sviluppo condivide sulla pagina ufficiale X numerosi meme a tema per intrattenere i trader che hanno deciso di interagire con Wall Street Pepe. Chiaro segnale di una profonda comprensione di cosa spinge gli investitori a far parte di un gruppo.

Vai alla presale di Wall Street Pepe