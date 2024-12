Sanremo: terzo lotto delle scuole al Mercato dei Fiori, sopralluogo di sindaco e vice "Il cantiere procede, la RT non troverà spazio"

Sopralluogo del sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, insieme al suo vice Fulvio Fellegara ed all’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, per fare il punto sul terzo lotto delle scuole al Mercato dei Fiori di Valle Armea. Presente anche l'Amministratore di Amaie Energia, Sergio Tommasini.

“Il cantiere sta andando avanti secondo il programma – evidenzia il vice Sindaco Fellegara - ed abbiamo fatto una serie di valutazioni generali sulla struttura. In ambito scolastico i lavori sono iniziati da più di un anno e sta crescendo molto bene. Il terzo lotto sarà pronto per la metà del 2026”.

Al momento, all’interno del mercato, trova spazio l’Istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per l’indirizzo socio-sanitario e turistico mentre, al momento, non è ancora chiaro chi occuperà le 15 aule, i laboratori e l’aula magna che sono in costruzione: “Per il nuovo lotto – termina Fellegara - saranno fatte delle scelte che saranno frutto di valutazioni, in base alle esigenze scolastiche”.

Nel corso del sopralluogo è emerso anche il tema legato al deposito Rt che, a breve, vedrà l’azienda di trasporti lasciare quello di San Martino. Al momento risulta difficile, se non impossibile che il mercato dei fiori possa ospitarlo: “Non sarebbe opportuno inserire anche Rt nella struttura, anche se ovviamente di questo si occuperà più fattivamente Amaie Energia che la gestice” ha terminato Fellegara. Una delle idee è quella relativa all'ex area 'Agnesi' in alta Valle Armea.