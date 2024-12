Ospedaletti: approvata la modifica contrattuale per i lavori di messa in sicurezza del muro su corso Regina Margherita

La Giunta Comunale di Ospedaletti ha approvato una modifica contrattuale per i lavori di messa in sicurezza del muro a monte della SS1 - Corso Regina Margherita, un intervento già co-finanziato per un importo di 267.750 euro su un totale di 297.500 euro, come previsto dalla delibera regionale n. 507/2022. La decisione è stata deliberata nella seduta del 13 novembre scorso e dichiarata immediatamente eseguibile.

L’intervento, già affidato nel maggio 2023 al raggruppamento temporaneo di imprese Olivieri s.r.l. e D.R.C. s.r.l. attraverso una procedura negoziata, riguarda un tratto critico della SS1, soggetto a problematiche strutturali. La modifica contrattuale, approvata sulla base di una perizia di variante e un quadro di raffronto elaborato dalle imprese coinvolte, punta a ottimizzare le operazioni di consolidamento, garantendo maggiore sicurezza lungo questa importante arteria stradale.

Da qui la variazione contrattuale. Il progetto esecutivo, inizialmente approvato nel gennaio 2022 e aggiornato nel marzo 2023, è stato rivisto per includere le modifiche necessarie, rispettando l’articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2006. I lavori prevedono un ribasso del 14,51% sul prezzo a base di gara, con un costo complessivo netto di 180.873,23 euro, inclusi oneri di sicurezza per 18.228,14 euro.

L’approvazione della modifica contrattuale è stata accompagnata dai pareri favorevoli dei responsabili dei servizi Lavori Pubblici e Finanziario, che hanno garantito la conformità agli standard normativi. La Giunta ha demandato ai responsabili dei servizi competenti l’esecuzione degli adempimenti successivi, necessari per avviare i lavori in tempi rapidi.