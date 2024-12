Alle cerimonia di consegna dei premi Nobel presente anche il vicepresidente Davide Mazzola della Commercio Riviere di Liguria

Anche la Liguria ieri a Stoccolma per la cerimonia di consegna dei premi Nobel: come è ormai tradizione, infatti, grazie alla collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Sanremo e Camera di Commercio Riviere di Liguria, i celebri fiori del Ponente – ortensie, ranuncoli, orchidee, rose, anemoni e tantissime altre varietà insieme agli arbusti tipici della costa -hanno impreziosito il palco.

Per la Camera di Commercio Riviere di Liguria era presente il vice presidente vicario, Davide Mazzola. “Un’occasione – ha sottolineato - per promuovere la filiera florovivaistica del territorio, e, in generale, le bellezze della nostra regione, in un contesto unico al mondo. L’allestimento – ha aggiunto Mazzola – è stato possibile grazie alla sinergia tra istituzioni sia per valorizzare un prodotto di altissima qualità molto ricercato all’estero, sia per omaggiare il ricordo di Alfred Nobel, lo scienziato e filantropo svedese ideatore del Premio, che proprio a Sanremo a lungo visse e morì”.