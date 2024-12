Subbuteo: terzo posto per il Master Sanremo al Golden Gp di Reggio Emilia, Calonico vince nel Veteran (Foto)

Solo un gol di differenza reti sui quattro campi, nella semifinale contro la fortissima F.lli Bari Reggio Emilia, ha privato il Master Sanremo della finale del Golden GP Internazionale, disputato nell’ultimo weekend.

Ospitato da SubbuteoLand, il torneo ha visto il doppio appuntamento come sempre legato ai tornei individuali ed a quello a squadre. Partendo dal secondo atto, la formazione matuziana era composta da Gianfranco Calonico, Massimiliano Croatti, Claudio Dogali, Francesco Torano e Carlo Alessi. Dopo un inizio tentennante che non ha comunque fermato la squadra biancoazzurra, i sanremesi hanno inanellato due vittorie contro Gorizia e Cremona ma, soprattutto, quella contro la squadra n° 1 del ranking mondiale, i maltesi di Bormla. 3-1 il risultato che ha proiettato il Master Sanremo direttamente alle semifinali, saltando il turno dedicato ai quarti. I matuziani hanno affrontato la forte squadra emiliana a viso aperto e, al termine di un match molto sofferto, hanno dovuto cedere le armi per un solo gol subito in più. Un risultato comunque molto confortante per i prossimi impegni del club.

Ottimi anche i risultati nel torneo individuale. Alla vittoria di Gianfranco Calonico (2-1 in finale), da evidenziare l’ottima semifinale per Claudio Dogali, estromesso dall’ultimo atto solo ai piazzati ed i quarti di finale per Croatti (battuto da Calonico) e per Torano. Fuori agli ottavi Alessi, battuto da Croatti.

L’appuntamento per i giocatori del Master Sanremo è per il mese di gennaio e di marzo prossimo quando, prima a Parigi e poi a Frameries (Belgio) disputeranno i primi due Major internazionali del 2025.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Panetteria 'Il pane da Giampiero' in corso Garibaldi a Sanremo, Ristorante 'Quintaessenza' in via Matteotti a Sanremo, Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo e ristorante ‘Birichini’ in piazza Bresca a Sanremo.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.