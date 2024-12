Coldirodi: Babbo Natale passa a ritirare le letterine dei bambini (Foto)

In occasione della Festa dell'Immacolata a Coldirodi i bambini hanno potuto incontrare niente meno che Babbo Natale in persona, che nell'occasione ha ritirato personalmente tutte le letterine scritte per i regali. I ragazzi lo hanno accolto con gioia, scattando fotografie e parlando con quello che è un mito per tutti i giovani.

I bambini hanno potuto consegnare i loro desideri direttamente nelle mani di Babbo Natale, immergendosi nell’atmosfera natalizia del borgo, grazie all'evento organizzato in collaborazione con la famiglia colantina, il Carrefour e i commercianti locali.