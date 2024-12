Forza6: l'architettura che fa la differenza negli ambienti scolastici

I soffitti delle scuole, degli asili e delle università sono spesso un incubo: rumori, riverberi e disagio. NovelloArch ha la soluzione: Forza6, il pannello prefabbricato in legno per coperture che trasforma ogni copertura in un'oasi di tranquillità. Se vuoi creare un ambiente di apprendimento ideale per studenti e insegnanti, Forza6 offre una soluzione innovativa per le coperture scolastiche.

Forza6 è stato specificamente sviluppato per rispondere alle rigorose normative e alle complesse esigenze delle coperture scolastiche. La sua struttura brevettata garantisce prestazioni superiori e una posa in opera rapida ed efficiente, rappresentando la soluzione ideale per chi cerca un prodotto all'avanguardia.

Grazie alla sua eccezionale capacità di attenuare il rumore, Forza6 contribuisce a:

Migliorare la concentrazione: Un ambiente più tranquillo favorisce un apprendimento più efficace.

Ridurre la fatica: Gli insegnanti possono insegnare per più tempo senza affaticare la voce.

Aumentare il comfort: Un ambiente acusticamente confortevole rende la scuola un luogo più piacevole.

Perché scegliere Forza6?

Silenzio garantito: Abbattimento acustico top di gamma per un ambiente di apprendimento sereno e concentrato.

Comfort ambientale ottimizzato: diffusione della luce ottimizzata, e abbattimento di ogni riflesso, garantito dal suo strato interno in fibre di legno mineralizzate.

Sicurezza certificata: Resistenza al fuoco e agli urti, per proteggere gli occupanti e l'edificio.

Estetica personalizzabile: Ampia gamma di colori e finiture per un aspetto elegante e moderno.

Velocità di posa: Installazione rapida e semplice, con notevole risparmio di tempo e costi.

Durata nel tempo: Materiali di alta qualità e costruzione solida per un prodotto affidabile e duraturo.

Come funziona Forza6?

La sua speciale struttura a strati, brevettata da NovelloArch, combina l'eleganza del legno con le più avanzate tecnologie per l'isolamento acustico e termico. La fibra di legno mineralizzata, oltre a garantire un'eccellente abattimento acustico, offre un aspetto estetico unico, naturale e personalizzabile.

I vantaggi di Forza6 in sintesi:

Prestazioni acustiche superiori: Riduzione del rumore fino al 65%.

Sicurezza antincendio: Certificazione B-s1,d0 o B-s2,d0 a seconda delle esigenze.

Versatilità: Adatto a qualsiasi tipo di copertura, dalle aule, alle zone comuni, agli auditorium, alle palestre e alle mense.

Sostenibilità: Materiali naturali e processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

Economicità: Risparmio sui costi di installazione e manutenzione.

Forza6: l'innovazione al servizio dell'edilizia scolastica.

Non accontentarti di soluzioni standard. Scegli Forza6 e offri agli studenti e al personale un ambiente di apprendimento sano, sicuro e confortevole.