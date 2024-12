All'Osteria del Tempo Stretto un viaggio nel tempo e nel gusto ad Albenga

Storia, arte e buon cibo? Sì, grazie! Domenica 15 dicembre, all'Osteria del Tempo Stretto, ti aspetta un'esperienza indimenticabile con Nicolò Staricco alla scoperta della Parrocchia di San Bernardino a Vadino d'Albenga. Un tesoro nascosto che ti lascerà a bocca aperta. A seguire, un pranzo gourmet all'Osteria delizierà i palati con un menù ispirato ai sapori locali. Un'occasione imperdibile per un viaggio nel tempo e nel gusto.

Chi è Nicolò Staricco?

È un giovane ricercatore presso la diocesi Albenga-Imperia e presso l'Istituto Internazionale Studi Liguri, laureato in teologia e autore di cronache che indagano la storia e il patrimonio artistico, culturale e religioso del nostro territorio.

Programma:

Ore 10 ritrovo presso il parcheggio di Vadino d'Albenga in via Raffaello Sanzio, 45 sotto la parrocchia.

Ore 10.15 visita alla parrocchia

Ore 12.30 Pranzo all'Osteria

Menù:

Entrée: Mousse di ricotta e timo, carciofi di Albenga e mocetta valdostana

Frittelle di Baccalà

Tortino di zucca e rosmarino con fonduta di toma di Brigasca

Trofie con calamari e carciofi di Albenga

Turbante di orata su crema di topinambur e verdure invernali

Budino al miele e cardamomo

Visita e pranzo 50 euro



Non aspettare oltre, prenota ora il tuo posto!

Per non perdere questo appuntamento speciale tra arte e gusto, è consigliabile prenotare in anticipo. I posti sono limitati, quindi affrettati a contattare Cinzia al 392-6221924 o Miranda al 339-3054033.

L'Osteria del Tempo Stretto ti aspetta in Reg. Rollo, 39 ad Albenga per un'immersione nel gusto e nella tradizione.