Sanremo: domani pomeriggio alla Villa Ormond la terza edizione di 'Cometa: festa del dono'

Domani, dalle 14:30, il piazzale davanti alla splendida Villa Ormond sarà teatro della terza edizione di 'Cometa: Festa del Dono'. L'evento, organizzato per il terzo anno da 'Tale' e 'Centro aiuto alla Vita', è interamente dedicato ai bambini. Rappresenta un’occasione speciale per celebrare il Natale attraverso il divertimento, la creatività e la condivisione.

La Festa del Dono è pensata per far vivere ai più piccoli la magia del Natale in un’atmosfera incantata. Tra le attività proposte:

• Letture animate: storie emozionanti e coinvolgenti per trasportare i bambini in mondi fantastici

• Ufficio postale di Babbo Natale: uno spazio dove i piccoli potranno scrivere e imbucare le loro letterine per Babbo Natale

• Laboratori creativi: i bambini potranno mettere alla prova la loro fantasia creando oggetti natalizi

• Giochi e trucca bimbi: tanto divertimento e trasformazioni artistiche per vivere la magia del Natale in modo unico.

Come suggerisce il nome, 'Cometa: Festa del Dono' non è solo un evento di divertimento, ma anche un’occasione per celebrare il valore del dono e della generosità. Le attività sono gratuite o a offerta libera, in un clima di condivisione e allegria, per far vivere a tutti i partecipanti un’esperienza indimenticabile.