Sanremo: per la prima volta alla stazione ferroviaria di corso Cavallotti allestito l'albero di Natale (Foto)

Per la prima volta la stazione ferroviaria di Sanremo ha un suo albero di Natale. E’ comparso questa settimana allo scalo matuziano di corso Cavallotti ed è stata una piacevole sorpresa per i tanti pendolari che lo utilizzano per spostarsi sulla costa per lavoro.

Negli ultimi tempi non sono mancate nuovamente le polemiche per i disservizi all’interno della stazione e, proprio nelle ultime settimane anche l’Amministrazione comunale è intervenuta per sollecitare Rfi a sistemare le problematiche dello scalo, in particolare i cronici guasti ai tapis roulant.

L’installazione del grande albero di Natale, quindi, è stata una bella sorpresa per tutti, visto che non era mai stato installato all’interno dello scalo. Un modo per dare colore e un tocco di magia nel momento delle feste più sentite dell’anno. Ci auguriamo che sia di buon auspicio per la sistemazione delle ‘magagne’ della stazione di corso Cavallotti.