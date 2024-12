CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 4 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- OCEANIA 2 – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di David G. Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller – Animazione/Avventura/Commedia – “Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania, in acque pericolose e dimenticate, per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto...”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- IL GLADIATORE II – ore 15.30 - 18.30 - 21.15 – di Ridley Scott - con Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Djimon Hounsou - Azione/Avventura/Drammatico – “Sono passati sedici anni dalla morte di Marco Aurelio e Roma è sotto il governo tirannico e corrotto di Geta e Caracalla, imperatori fratelli, quando, dalla Numidia, con un carico di schiavi, arriva in città il misterioso prigioniero di guerra Annone, che si fa subito notare per le sue capacità nella lotta e viene scelto come gladiatore da Macrino, ambizioso consigliere dell'Impero. La vittoria nei combattimenti può fare di Annone un uomo libero, ma tutto ciò a cui il giovane sembra aspirare è la vendetta nei confronti del generale Acacio, marito di Lucilla e responsabile della morte di Arishat, sua amata sposa...”

Voto della critica: ****

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- WICKED PART 1 – ore 15.15 - 20.45 – di Jon M. Chu - con Michelle Yeoh, Cynthia Erivo, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey, Ariana Grande – Fantasy/Drammatico – “La storia dell'amicizia tra Elphaba Thropp e Galinda Upland nella magica landa di Oz. Il loro futuro è ben noto, diventeranno rispettivamente la strega cattiva dell'Ovest e la strega buona del Sud. Uno dei musical di maggior successo al mondo arriva al cinema in una versione che non prende scorciatoie: sarà infatti diviso in due capitoli. Le protagoniste sono affidate alla straordinaria voce di Cynthia Erivo (nei panni della verde Elphaba) e alla pop star Ariana Grande (in quelli di Galinda), inoltre partecipano Jeff Goldblum e Michele Yeoh, mentre il ruolo del meraviglioso mago di Oz è nelle mani di Jeff Goldblum. Ad arricchire ulteriormente la multietnicità, Michelle Yeoh sarà la preside della Shiz University, Madame Morrible. Alla regia John M. Chu, reduce dal successo di Crazy Rich Asians ma con numerosi trascorsi nel genere musical...”

Voto della critica: ***

- HEY JOE – ore 18.15 – di Claudio Giovannesi - con James Franco, Francesco Di Napoli, Giulia Ercolini, Aniello Arena, Gabriel Riley Hill Antunes - Drammatico – “Napoli, 1944. Dean Berry, giovane marinaio americano, si innamora di Lucia, una ragazza dei Quartieri Spagnoli. Quando riparte per gli Stati Uniti lei è incinta: lui promette di tornare, ma non lo farà. New Jersey, 1971. Dean è un veterano di tre guerre - alla Seconda Mondiale sono seguite la Corea e il Vietnam - mezzo alcolizzato, con una ex moglie che esige anni di alimenti mai pagati e l'abitudine di trascinarsi stancamente per sale bingo. Un telegramma spedito dall'Italia 13 anni prima lo raggiunge a sorpresa e gli ricorda di avere un figlio, Enzo, che gli aveva scritto a 12 anni quando Lucia era morta, chiedendo di incontrare suo padre. Dean parte per Napoli alla ricerca di quel figlio, che ora ha 25 anni e vive di espedienti, e che è stato cresciuto dall'autoritario boss della camorra Don Vittorio...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- GIURATO NUMERO DUE – ore 16.15 - 18.30 - 21.00 – di Clint Eastwood - con Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Kiefer Sutherland, Leslie Bibb - Drammatico – “Justin Kemp, giovane uomo con un passato alcolico e un futuro da papà - la moglie aspetta la loro bambina -, è convocato come giurato in un sordido caso di omicidio alle porte di Savannah, in Georgia. La vittima, Kendall Carter, è stata presumibilmente picchiata a morte e abbandonata in un fosso dopo una violenta discussione col suo ragazzo, membro pentito di una gang di quartiere. Il colpevole ideale per i dodici giurati e per il procuratore della contea in piena campagna elettorale. Faith Killebrew espone i fatti e la vertigine sale. Justin, giurato numero 2, realizza progressivamente la propria colpevolezza nella tragedia avvenuta un anno prima, nel cuore della notte, sulla stessa strada dove si era convinto di aver investito un cervo. Sotto una pioggia battente di ricordi, il marito perfetto si scopre omicida involontario e si ritrova difronte a un dilemma morale: confessare, scagionando l'imputato, o sottrarsi alla giustizia, condannando un innocente?...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL RAGAZZO DAI PANTALONI ROSA – ore 15.15 - 19.30 – di Margherita Ferri - Samuele Carrino, Claudia Pandolfi, Andrea Arru, Sara Ciocca, Corrado Fortuna - Drammatico – “Andrea Spezzacatena è un ragazzino studioso e disciplinato più attento a ‘fare felici gli altri’ che se stesso. Ama i suoi genitori e il fratellino Daniele, adora passare le estati in Calabria dove sente di poter essere completamente se stesso. A scuola invece non è altrettanto facile: da un lato c'è l'amica Sara con cui Andrea trascorre ore serene, dall'altro Christian, ‘tanto bello quanto stronzo’ come lo descrive Sara, il compagno di scuola che Andrea vorrebbe come amico e che invece lo tratta con indifferenza, quando non con crudeltà. Il salto dalle medie al liceo non affranca Andrea dalla presenza tossica di Christian, ripetente e frustrato, e dunque pronto a prendere Andrea come capro espiatorio. Il pretesto, per lui e per i bulli della scuola, è il paio di pantaloni rossi che la madre di Andrea, Teresa, ha stinto per errore e che sono diventati rosa. Andrea finirà per fare la scelta più dolorosa per uscire da una scena in cui è diventato un bersaglio, al punto che i suoi detrattori hanno creato un sito per metterlo alla gogna...”

Voto della critica: ***

- UNA TERAPIA DI GRUPPO – ore 21.30 – di Paolo Costella - con Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini, Leo Gassmann - Commedia – “Federico è un archivista con la sindrome di Tourette; Emilio un tassista che soffre di aritmomania, ovvero la compulsione a contare tutto; Bianca, tecnica di laboratorio, è ossessionata dall'igiene; Annamaria lavora nell'ambito legale e controlla all'infinito ogni dettaglio; Liliana cerca la simmetria mettendo tutto in fila, rifiutandosi di calpestare le righe che trova per terra e ripetendo ogni sua frase, e Otto, affetto da FOMO, ovvero la paura di essere tagliato fuori da qualcosa, vive attaccato al cellulare. I sei si ritrovano nella sala d'attesa di uno psicologo esperto in disturbi ossessivo-compulsivi, il dottor Stern, che ha dato loro appuntamento alla stessa ora, e la segretaria Sonia cerca di tenere a bada il gruppetto in preda all'ansia. Ma a mano a mano che i sei interagiscono scoprono di poter essere di reciproco aiuto, e che forse quella convocazione simultanea ha avuto una sua bizzarra ragion d'essere...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- FREUD – L’ULTIMA ANALISI – ore 15.30 - 17.30 – di Matt Brown con Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Jeremy Northam - Drammatico – “Freud, famoso psicanalista, discorre di massimi sistemi con C. S. Lewis, futuro autore di ‘Le cronache di Narnia’. Uno non crede e non ha fede, l'altro sì profondamente, entrambi si sforzano a battere l'altro esponendo e dibattendo ampiamente le proprie tesi. Nel frattempo intorno a loro tutto si disgrega, gli allarmi di bombardamento fanno tremare, a due giorni dell'invasione nazista della Polonia e dall'inizio di una guerra disastrosa si distribuiscono per strada le maschere antigas e si evacuano i bambini. C'è anche Anna Freud, figlia omosessuale di Sigmund Freud, con cui quest'ultimo ha un rapporto morboso e complesso. Sarà la pioniera della psicanalisi infantile...”

Voto della critica: ***

- THE STRANGERS - CAPITOLO 1 – ore 19.45 - 21.30 – di Renny Harlin - con Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake, Ella Bruccoleri - Horror – “Un uomo fugge nel mezzo di un bosco: inseguito e raggiunto dai suoi mascherati inseguitori, viene ucciso con un colpo d'ascia. Una giovane coppia felice giunge nel paesino di Venus, tra i boschi dell'Oregon, un luogo con meno di cinquecento abitanti. La comunità sembra essere molto religiosa e contrariata dal fatto che la coppia, nonostante stia festeggiando il quinto anniversario insieme, non sia ancora sposata. A causa di un improvviso guasto automobilistico i due sono costretti a fermarsi in un Bed and Breakfast di Venus, ma la casa a noleggio si rivelerà presto una trappola mortale: tre individui mascherati giocheranno infatti con la coppia come il gatto con il topo...”

Voto della critica: **

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- IL CORPO – ore 15.30 - 18.00 - 21.00 – di Vincenzo Alfieri - con Giuseppe Battiston, Claudia Gerini, Andrea Di Luigi, Andrea Sartoretti, Amanda Campana - Thriller – “Rebecca Zuin, una ricca imprenditrice nel settore framaceutico, viene trovata morta nella sua lussuosa villa, ma il suo corpo sparisce dall'obitorio, e l'ispettore capo Cosser è chiamato a investigare sulla misteriosa sparizione. Bruno, il vedovo, è un uomo più giovane di Rebecca che grazie a lei ha fatto carriera da docente universitario precario a top manager, e che veniva dalla moglie umiliato e deriso. Dunque comincia a sospettare che la sua scomparsa sia uno scherzo di pessimo gusto della consorte capricciosa, che sembra continuare a lasciargli messaggi che riguardano la loro vita privata, e in particolare un evento tragico del quale erano al corrente solo loro. Cosser inoltre non vede di buon occhio Bruno, che sembra non dispiacersi troppo per il suo lutto famigliare, mente l'ispettore piange ancora la scomparsa della sua amatissima moglie. Ma niente è come sembra, e l'indagine si concluderà nel modo più inatteso....”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- NAPOLI NEW YORK – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Gabriele Salvatores - con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra (I), Omar Benson Miller - Drammatico – “Napoli, 1949. Un rombo assordante, e la casa dove la piccola Celestina abitava non c'è più. Con la casa se ne è andata anche la zia della bambina, che è orfana e ha visto partire la sorella maggiore Agnese per la lontana America insieme allo yankee che ha promesso di sposarla. L'unico amico rimasto alla bambina è Carmine, un ragazzino un po' più grande di lei che vive di espedienti per le strade di Napoli. Carmine incontra George, un gigantesco cuoco afroamericano che lavora su una nave della Marina degli Stati Uniti. Carmine e Celestina finiranno su quella nave diretta a New York, dove la bambina spera di ritrovare la sorella, ma una volta arrivati all'indirizzo indicato da Agnese non la troveranno e intraprenderanno una serie di avventure che coinvolgeranno anche il commissario di bordo della nave Domenico Garofalo, una sorta di Mangiafuoco burbero ma dal cuore tenero...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it