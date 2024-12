Sanremo è davvero isolata? In auto, pullman o treno raggiungere la città dei Fiori è una vera impresa

Sanremo, la città della Musica e dei Fiori, sembra essere sempre più difficile da raggiungere. Tra cantieri stradali, ritardi ferroviari e tempi di percorrenza che si dilatano, arrivare nella celebre località ligure è diventato un viaggio tortuoso per chi parte da Torino o Milano. Un problema che persiste tutto l'anno, sia in estate che in inverno e che riguarda tutta la Riviera dei Fiori.

Un viaggio complesso da Torino

Partiamo dal Piemonte. Per chi si mette in viaggio dalla città della Mole, i tempi di percorrenza verso Sanremo oscillano tra le 3 e le 4 ore, senza contare eventuali imprevisti. In auto il tragitto si aggira intorno alle 3 ore, ma il traffico e i cantieri stradali possono facilmente far lievitare i tempi. In pullman, invece, i tempi si allungano leggermente, con una media di 3 ore e mezza, considerando fermate e condizioni del traffico. Il discorso cambia per il treno: qui la situazione è ancora più complessa. Partendo dalle stazioni Torino Porta Nuova o Porta Susa, il viaggio dura almeno 4 ore e richiede un cambio a Savona. Un'opzione non sempre comoda, aggravata dai ritardi e dalle frequenti cancellazioni dei treni.

La situazione per chi parte da Milano

Milano. Anche per i viaggiatori milanesi raggiungere Sanremo è tutt'altro che semplice. In auto il viaggio dura circa 3 ore, ma è soggetto alle stesse problematiche di chi parte da Torino, come code e cantieri sulla rete autostradale. In pullman i tempi si allungano notevolmente, con una media di 5-6 ore, rendendo questa opzione la meno pratica per chi desidera arrivare in tempi ragionevoli. Il treno sembrerebbe essere l'opzione più veloce ma solo con l’Intercity, che collega Milano a Sanremo in circa 3 ore e 20 minuti. Tuttavia, anche in questo caso, ritardi e disservizi non sono infrequenti.

Un isolamento logistico che pesa

Con tempi di percorrenza così lunghi e imprevedibili, è lecito chiedersi se Sanremo non stia diventando sempre più isolata. Le infrastrutture, sia ferroviarie che stradali, faticano a garantire un collegamento efficiente con il resto del Nord Italia. I cantieri sulle strade si moltiplicano e le code sono ormai una consuetudine. Sul fronte ferroviario, invece, i treni regionali e intercity devono fare i conti con ritardi cronici e cancellazioni che rendono il viaggio un'incognita per molti pendolari e turisti. Sanremo, con il suo patrimonio culturale e il richiamo internazionale del Festival della Canzone Italiana, merita collegamenti migliori. I disagi attuali non solo penalizzano i cittadini e i turisti, ma rischiano di influire negativamente anche sull’economia locale. Un intervento sulle infrastrutture, sia stradali che ferroviarie, appare quanto mai urgente per riportare Sanremo al centro di un sistema di trasporti all’altezza della sua fama. Fino ad allora, però, raggiungere la città dei Fiori rimarrà una sfida per chiunque.