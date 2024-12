Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 1 dicembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 1 DICEMBRE



SANREMO



9.00. ‘Sanremo Marathon 2024: Maratona e Mezza Maratona (h 9), Family Run (h 9.05), 10 Km (h 9.15). Cerimonia di premiazione alle ore 16. Partenze dal campo d’atletica a Pian di Poma (il programma a questo link)

9.00. Fiera ‘Arte in Piazza a Bussana’ in Piazza Don Lombardi a Bussana

9.30-17.00. Corso Reiki 1 Livello, viaggio alla scoperta del nostro potere energetico interiore condotto da due Master Reiki che uniscono le loro energie e competenze per un'esperienza formativa straordinaria: Anna Rita Vertullo e Maria Giovanna Oggero (h 9.30/12.30-14/17). Centro olistico La Via Nella Natura, Corso Orazio Raimondo 91, anche domani (a pagamento), info e prenotazioni: 320 2921392



10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-18.00. Ultimo giorno della mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). In occasione della chiusura alle ore 16, visita guidata alla mostra assieme ai curatori Veronica Bassini, Andrea Daffra, Victoria Ferrari, Alessandro Ferraro, Filippo Yahia Masri. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla (più info)



10.30-24.00. ‘Luna Park dei Fiori’: giostre, colori e tanto divertimento per tutta la famiglia (dal lunedì al giovedì h 15/19, venerdì e sabato h15/24, festivi e prefestivi h 10.30/12.30-14.30/24.00). Piazzale Carlo Dapporto & Lungomare Vittorio Emanuele II, fino al 12 gennaio (più info)

11.00. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com

11.55. 41° Campionato Invernale West Liguria Autunno in Regata con la Gorilla Gang Cup. Specchio acqueo antistante la città (più info)

12.30. Pranzo Musicale con musica degli anni ’80 e ’90 a cura di Master Dbj con proiezione delle vecchie foto delle splendide serate all’interno dell’Oden. Serra ‘La Fenice’ di Villa Nobel



14.30-22.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Colombo, fino al 6 gennaio (feriali h 16/21, festivi e prefestivi h 14.30/22)



15.00. ‘Domenica Letteraria’: presentazione del romanzo ‘La pietra rubata’ del professor Romano Cima che narra di Saverio Bandinelli, industriale di successo nel ramo dell’escavazione del marmo delle Alpi Apuane che prende coscienza dei danni che la sua attività reca all’ambiente. Alessio Bellini introduce l'autore. Museo di Villa Luca a Coldirodi



15.00-18.00. In occasione della Domenica al Museo, il Forte di Santa Tecla ospiterà una vendita di panettoni a favore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Liguria (con una donazione di 14 euro possibilità di acquisto un panettone o un pandoro artigianale di un chilo prodotti dalla pasticceria Cova di Milano)

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00- 18.30. Convegno ‘L’astrazione è un libro aperto. Scrivere di arte astratta oggi’ con presentazione di pubblicazioni dedicate all’arte astratta: ‘L'astrazione come condizione storica’ di Alessandro Ferrero + presentazione del laboratorio ‘Fumetti Astratti’, Poster e fumetti ispirati alla mostra + presentazione del volume ‘Enzo Maiolino. Variazioni di segni e di forme’ con l'autrice Paola Valenti + presentazione del catalogo della mostra ‘Quasi come scrivere fiori. Astrazione in Liguria dagli anni Cinquanta agli anni Sessanta’. Forte di Santa Tecla



17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.00. ‘Alis Theatre’: Christmas Gala con Le Cirque Top Performers del mondo. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

18.30. ‘Natale al Carrefour’: accensione delle luci dell'albero, con brindisi e assaggio di panettoni e pandori, musica e merenda golosa per i più piccini. Carrefour Express di San Martino (Via della Repubblica)

IMPERIA



9.30-21.30. ‘Imperia nel Gusto’ - viaggio enogastronomico alla scoperta di prodotti d'eccellenza del territori (ultimo giorno). Expo Salso, Calata Anselmi (più info)



VENTIMIGLIA



8.30-19.30. Per ‘#domenicalmuseo’, ingresso gratuito al Museo Preistorico dei Balzi Rossi. La Grotta del Caviglione è visitabile al mattino dalle 11.00 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00 (chiusa in caso di vento o maltempo)



9.30. ‘Camminando tra terra e mare’: passeggiata alla scoperta della via Iulia Augusta a Ventimiglia con la partecipazione del dottor Fabio Piuma, che guiderà i partecipanti alla scoperta del tracciato partendo dalle antiche mura della città. Ritrovo nel piazzale del Funtanin, partecipazione gratuita



9.30-14.30. Per ‘#domenicalmuseo’, ingresso gratuito all’ Area Archeologica di Nervia



15.30. La Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu mette in scena la commedia dialettale in due atti di Emilio Azaretti e Ugo Palmierini dal titolo ‘Tütu pe’ ima camixȏra grixa’. Teatro Comunale. Ingresso a offerta libera con ricavato devoluto alla Spes (associazione di parenti e amici si persone con disabilità)



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 3357100958



VALLECROSIA



16.00. Inaugurazione ‘Mostriamoci’, la prima mostra fotografica collettiva dell'associazione culturale fotografica Controluce. Sala polivalente G. Natta, solettone sud



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



10.00. Inaugurazione della ‘fontana di Dodò’, restaurata con il contributo dei volontari del campo E!State Liberi e dei gruppi Scout Tabya100 di Taggia e Costa Balene di Santo Stefano. Case confiscate di via Cornice dei Due Golfi 138



15.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani e al giardino con ulivi, palme, agrumi e piante esotiche (7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



15.30-18.30. Mostra personale di Pina Morlino dal titolo ‘Elegie Cromatiche’. Centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana, fino al 22 dicembre



17.30. Concerto del Coro Nova Tempora diretto dal Soprano Gabriella Costa con musiche di Gade, Anglea, Loveland. Sarà eseguito anche il Coro Muto dall’opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini in omaggio al centenario. Accompagnamento al piano e all’organo a cura di Daria Malakhova. Tempio Valdese di via Vittorio Veneto, ingresso libero fino ad esaurimento posti

TAGGIA ARMA



9.30. Festeggiamenti in onore di Santa Barbara - Associazione Nazionale Marinai d'Italia: raduno sul sagrato della chiesa di Arma. Alle ore 10.00 Santa Messa officiata dal Parroco in suffragio di 7 tutti i caduti in guerra al termine della quale verra letta la 'Preghiera del Marinaio'. Alle ore 11.00 partenza del corteo preceduto dalla banda musicale 'P. Anfossi' di Taggia per le vie C. Colombo, Via Boeri, Via San Giuseppe, Via Lungomare, piazza Tiziano Chierotti dove e posto il monumento ai caduti del mare

15.15. Per la rassegna di teatro dialettale ‘Angelo Lo Faro, la Compagnia Sipario cellese mette in scena ‘A sei meixi da-o Paradizo’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



SANTO STEFANO AL MARE

15.30. Christmas Show: in piazza Scovazzi i bambini saranno ricevuti da Elfi sui trampoli e zucchero filato per tutti + ambientazione del Santo Presepe in Piazza Cavour + alle 17.30, accensione delle luminarie nella centrale via Roma



DIANO MARINA



8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà



16.00-19.00. Open Day Circolo al Tennis di via Lucus Bormani 30: attività dedicate a bambini e ragazzi, con la supervisione del maestro Matteo Viale, e dimostrazioni di tennis che vedranno protagonisti atleti impegnati in due partite singole, una maschile e una femminile + rinfresco accompagnato da musica e DJ set



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

17.00. Per 'Camporosso tra le righe', 'La scienza incontra la pittura': dialogo tra il ricercatore Dott. Alessio Barberi (autore dei libri 'Spostare le montagne' e 'L’antico segreto del mistero della vita') e l’artista Davide Puma. Al termine rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale. Sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

PIGNA

10.00. Per la Festa di Liguria da Scoprire a Colle Melosa, due camminate mattutine in compagnia della guida GAE Marco Macchi: salita verso cima Grai dal sentiero che porta al rifugio + anello del Monte Corma con discesa al Lago di Tenarda. Ritrovo alle 9 a Taggia Stazione FS oppure alle 9 alla stazione di Bordighera oppure a Colle Melosa direttamente dal ristorante alle 10, info 327 0824866 (più info)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA



9.30. Per la rassegna ‘D’autunno Francesco 2024’, itinerario sui luoghi biamontiani, accompagnato da letture tratte dai suoi libri. Durata circa tre ore. Ritrovo davanti al Comune di San Biagio



VALLEBONA

11.00-18.00. Festa di inizio Avvento con il Bazar di Natale: laboratori artistico-manuali per adulti e bambini + mercatino dei libri + giochi e manufatti + banchetto informativo sulla pedagogia steineriana e il progetto scuola. Locali dell'Associazione Pedagogica Steineriana Via del Municipio 4, entrata libera, info: 320 6638802



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta, prima domenica di ogni mese



MONACO



10.00-20.00. ‘Monte-Carlo Gastronomie’ (27ª edizione): possibilità di degustare e acquistare un'ampia gamma di prodotti accuratamente selezionati in vista delle festività. Più di 100 produttori di prodotti gastronomici francesi, italiani ed europei saranno presenti su 2.500 metri quadrati, in una cornice raffinata e conviviale. Chapiteau de Fontvielle, fino al 2 dicembre (più info)



10.00-19.00. ‘Flowers4art®’: ultimo giorno della mostra che esplora il concetto di muri idroponici nelle più grandi città del mondo e i loro potenziali benefici per il nostro ambiente e la nostra salute. Nel corso di quattro giorni, numerose startup, paesaggisti e progettisti di giardini espongono i loro muri e colonne viventi, ispirati ai movimenti e ai colori vivaci presenti nelle opere del celebre artista Vincent Van Gogh. Hôtel Métropole Monte-Carlo (più info)

18.00. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, concerto cinematografico ‘Whiplash’ di Damien Chazelle con musica di Justin Hurwitz. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

18.00. ‘Omaggio a Ravel’: concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Charles Dutoit con Gautier Capuçon al Violoncello. Musiche di Dvořák, Stravinsky e Ravel. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



11.00-19.00. ‘Villaggio di Natale’ con più di 60 chalet che presentano una vasta gamma di prodotti natalizi, vin brulè, birre natalizie, salumi e formaggi, ostriche bar, champagne bar e altre specialità, socca, waffle… Jardin Albert 1er, ingresso gratuito, fino al 1 gennaio (lunedì, martedì e mercoledì h 12/21, giovedì e venerdì h 12/23, sabato h 11/23. domenica h 11/19, 24 e 31 dicembre h 12/19, 25 dicembre e 1 gennaio h 14/21)



