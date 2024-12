Sanremo Marathon: “Ospedaletti Run 5K” e "Dog Run 2,5K" danno il via al weekend di gare (Foto)

Un successo le gare “Ospedaletti Run 5K” e "Dog Run 2,5K" andate in scena nel pomeriggio odierno sul lungomare di Ospedaletti in vista della Sanremo Marathon di domani che prevede maratona, mezza maratona, 10 km e Family Run.

Il weekend di gare è partito, perciò, oggi pomeriggio con due eventi di carattere non competitivo. L“Ospedaletti Run 5K” prevedeva due giri sul tracciato della pista ciclo pedonale del Parco Costiero della Riviera dei Fiori con partenza dall’ex stazione ferroviaria di Ospedaletti. A seguire, si è svolta la prima edizione della “Dog Run 2,5K”, una corsa/passeggiata in compagna degli amici a quattro zampe.

Domani si terrà, invece, la Sanremo Marathon che si snoderà lungo la pista ciclopedonale del parco costiero, con partenza dal campo di atletica di Pian di Poma e passaggio nei comuni di Ospedaletti, Taggia (Arma), Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e giro di boa all’ingresso di San Lorenzo al Mare. Si tratta un tracciato molto veloce che si sviluppa in linea retta con un dislivello pressoché nullo, permettendo prestazioni cronometriche importanti con possibilità di fissare proprio a Sanremo il ‘Personal Best’ sulla distanza. La mezza maratona ricalcherà lo stesso tratto iniziale della 42K, con giro di boa in località La Vesca (al termine del bypass) nel levante di Sanremo. Stesso discorso per la 10 Km con inversione all’altezza di corso Imperatrice. La Family prevede uno sviluppo di circa 2,5 Km tutto sulla ciclabile.

La pista ciclopedonale sarà chiusa durante la manifestazione podistica. La parte tecnica della Sanremo Marathon è curata come sempre dalla Pro San Pietro Sanremo. Come ogni anno sarà disponibile il servizio pacer per la distanza della maratona. A partire dalle 3h fino alle 5h, ogni 15 minuti gli esperti atleti della squadra pacer aiuteranno i runners a raggiungere il traguardo mantenendo un’andatura regolare chiudendo la gara con il tempo desiderato.