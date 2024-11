Sanremo lancia la campagna natalizia 2024: marketing turistico per Italia e Francia

Il Comune di Sanremo ha approvato un ambizioso piano promozionale per le festività natalizie 2024, stanziando un budget complessivo di 48.739 euro. La campagna, deliberata dalla Giunta Comunale, mira a rafforzare l’immagine della città come meta turistica in Italia e all’estero. Il progetto, supervisionato dal Settore Turismo, Cultura e Commercio, prevede attività pubblicitarie mirate nel Nord Italia, Francia e Svizzera, dal novembre fino ai primi di gennaio 2025.

Il piano include:

- Video e banner pubblicitari online, affidati a Silver Bullet Data Services, per un valore di 14.640 euro;

- Campagne su giornali, radio e piattaforme digitali gestite da A. Manzoni & C. Spa (8.540 euro);

- Redazionali su quotidiani e stampa locale con Netweek Adv Srl e More News Scarl, ciascuna con un investimento di 6.100 euro;

- Contenuti audiovisivi esclusivi su Riviera Time, affidati ad A.B.B.C. Srl, per 6.039 euro;

- Pubblicità online mirata attraverso Presscom Tech Srl (7.320 euro).

La campagna si propone di valorizzare Sanremo con il brand "Sanremo Live & Love" e l’hashtag ufficiale #SanremoWinterMagic. Attraverso tecnologie avanzate di targeting, gli annunci saranno posizionati su siti web e piattaforme che attraggono utenti interessati a destinazioni turistiche e agli eventi legati alle festività natalizie. I fondi derivano dall’imposta di soggiorno e rientrano nel bilancio triennale 2024-2026. Il piano punta a consolidare la visibilità di Sanremo in mercati strategici come Lombardia, Piemonte e Costa Azzurra, oltre a favorire il ritorno dei visitatori sul sito ufficiale del comune e sui contenuti promozionali.