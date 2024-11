Ventimiglia "alza il sipario": tutto pronto per la stagione teatrale 2024/2025 (foto e video)

La nuova stagione 2024/2025 del Teatro Comunale di Ventimiglia è alle porte. Il calendario ricco e variagato si estenderà da domenica 1 dicembre a sabato 1 marzo: quindici appuntamenti vedranno alternarsi musica, spettacoli per l’infanzia e rivolti alle scuole, nonchè grandi nomi del teatro, del cinema, della televisione nei cinque spettacoli che andranno a comporre la rassegna “Sipario d’autore”.

Cinque proposte che fondono i generi e contaminano i linguaggi: una commistione di prosa, musica, narrazione e letteratura, con un filo rosso preziosissimo legato alla bellezza della parola in tutte le sue declinazioni. Sotto la direzione artistica e organizzativa di Claudia Claudiano e Angelo Giacobbe di Cooperativa Cmc/Nidodiragno Produzioni, la rassegna “Sipario d’autore” intende proseguire il cammino avviato.

“Spettacoli che raccontano il presente e il futuro, perché investire nel futuro è la sfida che ci siamo posti; il futuro come un probabile, auspicabile mondo migliore - dichiara l’assessore alla cultura Serena Calcopietro - sipario inteso non come chiusura e limite ma come apertura sulla contemporaneità,

immaginazione, fantasia… sipario che si apre alla visione del mondo”.

"Puntiamo a un teatro che coinvolga le famiglie, i giovani ed i meno giovani nell’intento di rivolgere ad ogni categoria della società un’occasione di aggregazione e di progresso culturale - afferma il sindaco Flavio Di Muro - un investimento sulla cultura, in cui questa Amministrazione crede fermamente, come motore di aggregazione e come elemento di sviluppo personale e collettivo”.

“Si apre il sipario” quindi venerdì 10 gennaio, con 'Arrivano i dunque' di Alessandro Bergonzoni. L’amatissimo funambolo della parola torna dopo anni a Ventimiglia con il suo nuovo spettacolo, ai confini del teatro comico e dell’assurdo, sempre all’insegna del suo inconfondibile stile.

Una preziosa divagazione musicale trova spazio venerdì 17 gennaio, con un omaggio a Lucio Dalla, dal titolo L’anno che verrà portato in scena da un trio di grandi jazzisti: l’eclettico Peppe Servillo affiancato da Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce).

Giovedì 6 febbraio è la volta della “stella dei social” e ospite fisso di “Che tempo che fa” Edoardo Prati, giovanissimo e talentuoso protagonista di Cantami d’amore: un viaggio attraverso la letteratura e la musica, tra le parole dei poeti e le note dei musicisti che hanno narrato l’amore, da

Lucrezio a Battiato.

Si prosegue, mercoledì 19 febbraio, con Angela Finocchiaro in Il calamaro gigante: un’opera imperdibile, intensa e poetica, che affianca la danza, le scenografia, le immagini, le musiche alla prosa per raccontare la storia di vite sconosciute, tutte legate dalla credenza in questa creatura, metafora dell’impossibile che diventa vivo.

Grande chiusura di stagione sabato 1 marzo con due volti celebri dello schermo e del teatro, Massimo Dapporto e Fabio Troiano e il loro Pirandello Pulp, con la regia di Gioele Dix, un esempio di metateatro in chiave divertente, intelligente e coinvolgente.

Tutti gli spettacoli della rassegna “Sipario d’autore” hanno inizio alle ore 21.00. A partire da lunedì 2 dicembre, e fino alla prima serata di spettacolo della rassegna, sarà possibile acquistare gli abbonamenti ai 5 spettacoli presso il botteghino del Teatro Comunale (via Aprosio, 24) nei seguenti giorni ed orari: tutti i lunedì e martedì eccetto festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e venerdì 10 gennaio dalle 20.00 alle 21.00

A partire da lunedì 16 dicembre, sarà possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli presso il botteghino del Teatro Comunale (via Aprosio, 24) tutti i lunedì e martedì eccetto festivi, dalle 9.00 alle 13.00 e nelle serate di spettacolo, dalle 20.00 alle 21.00.

A disposizione inoltre l’acquisto on line dei biglietti presso il sito www.comune.ventimiglia.im.it, a partire da lunedì 16 dicembre (non è disponibile l’acquisto on line degli abbonamenti) In aggiunta alla programmazione serale, spazio ed attenzione verrà rivolta anche all’infanzia con la

proposta della rassegna “Teatro per bambini”.

Tre spettacoli pomeridiani domenicali, con inizio alle ore 16.00: si comincia il 15 dicembre con “Luci” a cura della compagnia Circomassimo e si prosegue il 5 gennaio con “In viaggio con il Piccolo Principe” uno spettacolo diventato “cult” nel circuito per famiglie, firmato dalla Fondazione TRG, terminando il 16 febbraio con un altro grande classico rivisitato, sempre dalla compagnia Circomassimo, “Pinocchio Pinocchio”.