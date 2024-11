A dicembre spettacoli comici, scienza e pittura animeranno Camporosso (Foto e video)

Spettacoli comici, scienza, pittura e molto altro animeranno Camporosso nel periodo delle festività natalizie.

"La scienza incontra la pittura" darà il via al calendario delle manifestazioni proposto dal comune di Camporosso in occasione delle festività natalizie. Un dialogo tra il ricercatore Alessio Barberi, autore dei libri "Spostare le montagne" e "L'antico segreto del mistero della vita", e l'artista Davide Puma andrà in scena domenica 1 dicembre alle 17 in sala Tigli al centro G. Falcone.

Dopo il successo della scorsa estate a Dolceacqua, BergalloAndAmici riporterà la comicità in Riviera, questa volta in piena atmosfera natalizia. Per quattro serate, dall'8 al 27 dicembre, presso la sala Tigli al centro G. Falcone, il divertimento invaderà il Natale con spettacoli leggeri e profondi adatti a tutte le età. La direzione artistica e la presentazione della serata saranno a cura di Alessandro Bergallo. Il primo appuntamento sarà l'8 dicembre alle 21 con “Intratteni…mente” di e con Carlo Cicala. L'evento, che ha il patrocinio del comune di Camporosso, vedrà la collaborazione organizzativa dell’associazione culturale Quokka Polopositivo.

Carlo Cicala ha sviluppato un format originale che combina l'umorismo britannico con il mentalismo più affascinante. Attraverso monologhi divertenti e giochi di prestigio sorprendenti, porterà lo spettatore in un mondo dove la realtà si mescola all'illusione. Lo spettacolo, ispirato ai successi delle serie tv come "Lie to me" e "The Mentalist", coinvolge attivamente lo spettatore portandolo a riflettere con divertimento sulla propria capacità di essere ingannato. "Il genere è tra comicità e mentalismo. Sarà un'ora e mezza di pura magia... e risate!" - fa sapere Carlo Cicala, da sempre appassionato dell'arte magica - Ho definito la mia preparazione artistica a contatto con i più famosi prestigiatori del mondo. Ho frequentato per un anno il prestigioso Magic Circle di Londra e a varie riprese il Magic Castle di Hollywood. Ho lavorato in numerose convention internazionali di grandi ditte e organizzazioni sia in Italia che all'estero. Negli ultimi anni ho arricchito il mio repertorio con effetti di mentalismo sull'onda del successo di serie televisive e del crescente interesse delle persone per questa forma di intrattenimento. Mostrerò le tecniche di persuasione e condizionamento nelle nostre scelte quotidiane in maniera intrigante, coinvolgente e divertente".

Dopo aver frequentato la scuola del Teatro Stabile di Genova e dopo aver lavorato in qualità di attore nella compagnia dello Stabile di Genova per tre anni, Carlo Cicala lascia il teatro di prosa per sviluppare un originale forma di spettacolo di magia e umorismo. I suoi brevi monologhi, che toccano vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni interpersonali, si mischiano abilmente a giochi di prestigio a volte ironici e a volte sorprendenti ma sempre commentati da battute di umorismo sottile dal sapore vagamente inglese. Parte integrante del suo spettacolo è la partecipazione attiva del pubblico che volentieri si lascia coinvolgere in situazioni veramente divertenti. Si è esibito in locali di cabaret in tutta Italia tra cui lo Zelig di Milano, ha partecipato alla trasmissione omonima e ad altri programmi su reti nazionali tra cui Comedy Central.

Il 13 dicembre alle 21 andrà in scena "Un canto di Natale" con Michelangelo Pulci. "E' un adattamento teatrale di Jud Charlton e Paolo Serra con la regia di Paolo Serra in co-produzione con Quokka Polopositivo" - dice Michelangelo Pulci - "'Un canto di Natale' è la più classica delle storie natalizie. Una brillante critica sociale sui temi della redenzione e delle seconde opportunità. Ispirandosi alle letture pubbliche di Charles Dickens, questo adattamento teatrale per un attore mescola la commedia al dramma, la riflessione alla comicità".

Michelangelo Pulci è un attore di teatro, cinema e tv, diplomato al teatro stabile di Genova nel 1995. Membro fin dagli esordi del gruppo “Cavalli Marci”, è apparso nei programmi comici più seguiti della tv italiana e in alcuni film e serie tv, quali “Box Office 3D” e “Tutta colpa di Freud”.

Paolo Serra è un autore e un regista per radio, tv e teatro dai primi anni 2000. Collabora con i fumetti delle trasmissioni televisive “Zelig”, “Colorado”, "Café” e altri. Scrive e dirige spettacoli teatrali in Italia e all'estero.

Il 22 dicembre alle 21 si terrà "Alle porte del sole" con Gli Spiazzati a Ponente di Anna Fraioli. La regia sarà di Alessandro Bergallo. "Una commedia che porta fino alle lacrime, per il ridere" - fa sapere Alessandro Bergallo - "Ilaria realizza il suo sogno: un delizioso appartamento in un quartiere giovane e pieno di vita ma la convivenza con Matteo e il vicinato nasconde qualche insidia... Tra risate e colpi di scena, una commedia esilarante, ricca di personaggi indimenticabili e battute fulminanti".

Anna Fraioli è laureata in Giurisprudenza all'Università Sapienza di Roma, il suo interesse e la passione per le scienze umanistiche e per ogni forma d'arte, la costante attenzione ai percorsi di crescita individuale e agli aspetti meditativi di derivazione orientale, la sua attrazione per la contaminazione tra diverse discipline, la portano a intraprendere un'articolata formazione artistica e olistica. Completa gli studi in Mindfulness, quelli musicali e teatrali, prosegue il suo percorso laureandosi in Lettere e Filosofia presso la Sapienza e si specializza nelle discipline relative alle Scienze dello Spettacolo. Approfondisce gli studi sul comico, che diventa un suo preciso oggetto di ricerca e sperimentazione che la porta, tra l'altro, a fondare laboratori creativi sulla comicità e a dirigere alcuni spazi teatrali della Capitale. Dopo aver lavorato in varie produzioni come attrice, attualmente è sceneggiatrice e regista.

Infine, il 27 dicembre alle 21 vi sarà "Bis Anchristmas (Bergallo Io Sono anche a Natale)" di Andrea Begnini e Alessandro Bergallo, con Alessandro Bergallo. Sarà una serata originale in cui lo show-man genovese interagisce costantemente con il pubblico che sollecita i suoi pezzi, le sue performance, le sue canzoni, le sue storie e le sue esibizioni in un'esaltante cavalcata dialettica, ogni volta necessariamente e obbligatoriamente diversa. "Bis è il primo spettacolo che comincia dalla fine, ovvero dagli applausi. Solo che invece di chiudersi, il sipario si apre proprio in questo punto" - sottolinea Alessandro Bergallo - "Attraverso un meccanismo casuale, gestito dall'artista con la complicità del pubblico in sala, io, cabarettista e attore del Teatro della Tosse, andrò in scena senza rete, in equilibrio nel delirio della più assurda e divertente confusione mentale".

"Sono felice e orgogliosa di presentare questi eventi" - commenta l'assessore Rosella Gastaldo che ha presentato gli eventi questa mattina insieme al consigliere comunale Cristiana Celi - "Fino all'8 dicembre per ogni evento sono disponibili 50 biglietti in promozione a 10 euro".