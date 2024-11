Bordighera, nuovi asfalti in città: ecco il piano del Comune, il quadro economico del progetto ammonta a € 195.000

Approvato dalla Giunta di Bordighera il progetto esecutivo per il rifacimento degli asfalti in via Tumiati, via Piave e Via Vittorio Emanuele II nel tratto tra via San Marco e il distributore EuroPam. Si procederà con l’asportazione della pavimentazione esistente, l’eventuale risanamento del sottofondo ove necessario, la stesura del tappeto di usura per uno spessore medio di circa 3 centimetri, il rialzo o l’abbassamento dei chiusini esistenti, le ricariche per livellamenti e le risagomature.

“Nuovi interventi per gli asfalti e dunque per la sicurezza veicolare e pedonale, per una migliore fruibilità e per il decoro urbano.” commenta il Vice Sindaco Marco Laganà. “Nel solo 2024 sono stati realizzati lavori sul manto stradale di Via dei Colli (tratto tra curva d’Argento e via degli Inglesi), via Cornice dei Due Golfi (tratti vari), via Vittorio Emanuele II (tratto tra via San Marco e via Noaro), via Coggiola (dal numero civico 25 al civico 33), via Francesco Rossi, via Generale Rossi e in Arziglia. Abbiamo così risposto a oggettive necessità e alle istanze dei Cittadini, in zone più e meno centrali, confermando un impegno che continuerà anche in futuro.”

Il quadro economico del progetto ammonta a € 195.000, stanziati con la settima variazione al bilancio di previsione 2024 – 2025 – 2026.