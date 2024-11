Sanremo: indetta dal comune la selezione per assumere il prossimo Comandante della Polizia Municipale

Il comune di Sanremo ha indetto la selezione per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato un Dirigente per la carica di Comandante della Polizia Locale.

L’assunzione a tempo determinato è subordinata al rispetto dei vincoli in materia di assunzioni di personale cui sono sottoposti gli enti locali secondo le disposizioni normative. Lo stipendio per il Comandante sarà di circa 39mila euro annui, con il versamento dei contributi per 25mila circa, per complessivi 64.729 euro.

Al momento la carica è ricoperta da Fulvio Asconio, che ha sostituito Claudio Frattarola andato in pensione.