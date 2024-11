Calcio, Prima Categoria. Un Ospedaletti ‘forza sei’ supera il Mallare e resta a meno due dalla vetta

Una vittoria che sa di conferma e consolida l’Ospedaletti al secondo posto in classifica, a due lunghezze dalla vetta. Al ‘Ciccio Ozenda’, gli Orange travolgono il Mallare con un netto 6-0, grazie alle reti di Schillaci, Zito, Alemanno (doppietta per lui), Sartori e Fortin.

Partita subito in controllo per l’Ospedaletti, che sfrutta le prime occasioni portandosi in vantaggio al settimo minuto con la specialità della casa: una punizione magistrale di Schillaci. Nemmeno un minuto dopo, gli orange raddoppiano con Zito, abile a sfruttare un errore difensivo degli avversari. Al 25’, Alemanno cala il tris con un preciso tiro nell’angolino, chiudendo un’azione orchestrata da Schillaci. La prima frazione si chiude sul 4-0, con Sartori che firma il poker con un elegante pallonetto dopo una respinta corta del Mallare su calcio d’angolo battuto da Schillaci.

Nella ripresa, i padroni di casa mettono il sigillo definitivo sul match. Al 49’, Alemanno realizza la sua doppietta con un sinistro che si insacca sul palo del portiere. Al 60’, Fortin chiude i conti, anticipando la difesa su un’incursione di Schillaci e segnando il definitivo 6-0.

Con questa vittoria, gli Orange salgono a quota 21 punti in classifica, confermandosi al secondo posto a due lunghezze dalla capolista Golfo Dianese.

“Abbiamo giocato molto bene, con la giusta testa e intensità per questo tipo di partite, esprimendo un ottimo calcio - commenta mister Fabio Luccisano a fine gara - una vittoria meritata dai ragazzi, che si sono fatti trovare pronti e concentrati sin da subito. Ho dato spazio anche a giocatori con meno minuti nelle gambe, e tutti hanno risposto alla grande. È un gruppo fantastico, stiamo facendo un ottimo lavoro. La prossima settimana ci attende il derby con la Virtus Sanremo: sarà una gara difficile. Dovremo affrontare una settimana intensa sul piano mentale per prepararci al meglio a una sfida complicata, che ci porterà poi allo scontro diretto con il Baia Alassio”.

Ospedaletti - Mallare

Marcatori: 7’ Schillaci, 8’ Zito, 25’ e 49’ Alemanno, 43’ Sartori, 60’ Fortin

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Cordi, 4 Sartori (75’ 16 Piana), 5 Ambesi, 6 Saih (60’ 13 Manno), 7 Alemanno (50’ 14 Sammartino), 8 Molinari, 9 Zito (60’ 15 Fortin), 10 Schillaci, 11 El Kamli (65’ 17 Campagnani)

A disposizione: 12 Calcina, 18 Grifo, 19 Cianci, 20 Barbagallo

Allenatore: Fabio Luccisano

Mallare: 1 Kadrija A., 2 Brovida, 3 Croce, 4 Panaro, 5 Grosso, 6 Marenco, 7 Leotta, 8 Oliveri (60’ 17 Grenno), 9 Kadrija H. (13’ Branchetti), 10 Reale, 11 Briano M.

A disposizione: 12 Briano P., 14 Fiori, 15 De Luca, 16 Esposito, 18 Shero

Allenatore: Marco Fiori

Arbitro: Sig. Gabriele Semeria (Imperia)

Ammoniti: Leotta, Croce