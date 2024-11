Sanremo: le ragazze della Let's Go di Giorgia Soleri prime classificate al Perugia MM Contest

Lo scorso 23 e 24 novembre si è tenuto a Perugia un evento organizzato da Macumba srl, con lezioni di fitness di istruttori provenienti da tutta Italia, tra cui Giorgia Soleri della Let's Go di via Manzoni 43.



"In occasione della Convention - si spiega nel comunicato -, si è svolto anche il Secondo Contest di Macumba Fitness Dance e le ragazze della Let's Go, capitanate da Giorgia Soleri, hanno conquistato nuovamente il primo posto. L'ideatore di Macumba, Max Imperoli, vi aspetta a Sanremo sabato 25 gennaio per una super masterclass con tutte le istruttrici della Liguria".