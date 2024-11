Badalucco: terminato il restauro della facciata della Chiesa Santa Maria Assunta e San Giorgio, Orengo "Che bel regalo di Natale" (Foto)

Dopo quattro anni di attesa e un progetto dal valore di circa 400mila euro, si sono conclusi i lavori di restauro conservativo della facciata principale della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta e San Giorgio a Badalucco. Per celebrare questo importante traguardo, il 7 dicembre si terrà una cerimonia di inaugurazione, seguita nelle prossime settimane da un ulteriore evento per continuare a festeggiare la rinnovata bellezza di questo luogo simbolico.

Il restauro non rappresenta solo un'opera architettonica, ma anche il frutto della collaborazione tra la comunità locale e l’amministrazione comunale. Il sindaco di Badalucco, Matteo Orengo, si è mostrato visibilmente soddisfatto: "Tre, quattro anni fa dalla facciata erano caduti i primi calcinacci. Adesso, dopo diversi lavori, siamo pronti a togliere i ponteggi. Questo è per noi un bel regalo di Natale. Stiamo parlando di una delle chiese più grandi della diocesi e finalmente la potremo vedere con i suoi colori naturali. Questo ci rende molto orgogliosi".

Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo della diocesi e il supporto del Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Mons. Antonio Suetta, insieme al suo vicario e ai parroci che si sono alternati a Badalucco negli ultimi anni. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra e il risultato direi che è storico", ha aggiunto il sindaco.

Grazie ai lavori, la Chiesa torna a splendere, ma anche Piazza Duomo, e di fatto l’intero centro di Badalucco, ne esce riqualificato. La rinnovata facciata della chiesa rappresenta un simbolo di rinascita per il paese della Valle Argentina, attirando l'attenzione non solo dei residenti, ma anche dei visitatori. L’inaugurazione del 7 dicembre sarà un momento significativo per tutta la comunità, segnando un punto di arrivo per un’opera importante e, allo stesso tempo, un nuovo inizio per valorizzare il patrimonio culturale e architettonico di Badalucco.