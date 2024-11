Calcio a 5 serie C, l'Airole conquista la terza vittoria consecutiva nel Girone A

Terza vittoria in tre partite per l'Airole FC nel girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo le affermazioni contro MACS ed Oneglia le viverne si sono infatti imposte ieri sera per 8-2 in casa del Caramagna B al centro sportivo 'G. Marello' di Imperia.

Match mai in discussione con l'Airole che si portava rapidamente in vantaggio di quattro reti con il poker personale di Rossano Buono seguito dalle marcature di Davide Trama e Giuseppe Pulvirenti che, unite al gol della bandiera della squadra di casa, chiudevano la prima frazione sul 6-1. La ripresa era poi segnata da una gestione del risultato da parte dei biancoverdi che andavano ancora a segno con Trama e Buono fino al risultato finale di 8-2 in seguito alla seconda marcatura locale. Un match che quindi porta l'Airole a 9 punti in classifica in attesa del turno di riposo e della ripresa del campionato in casa contro l'Argentina fra due settimane.

Una settimana, la prossima, che sarà di pausa per l'Airole solo in campionato dato che tornerà nel vivo la Coppa Italia di serie C della Liguria con la semifinale di andata a Chiavari sul campo del Levante Futsal prevista per sabato 30 novembre in attesa del ritorno il 20 dicembre al PalaRoja.