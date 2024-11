Sinner vince Atp Finals, il Comune di Dolceacqua: "Orgogliosi di avergli dato una targa nel 2020" (Foto)

Jannik Sinner vince il World Tour Finals battendo, in finale Taylor Fritz in due set per 6-4 6-4.

Il giovane tennista altoatesino, che per un periodo della sua vita si è allenato a Bordighera, si aggiudica le Atp finals di Torino conquistando così l’ultimo torneo della stagione e consolidando il suo primo posto nell’Atp ranking. Per Sinner si tratta del diciottesimo titolo in carriera, l'ottavo stagionale e il primo nel torneo dei 'maestri' dopo la finale persa 12 mesi fa con Djokovic.

Il Comune di Dolceacqua si congratula con Sinner con un post sui social. "Quando ancora era sotto le 'cure' del maestro Riccardo Piatti nel suo centro di Bordighera, Jannik Sinner frequentava abitualmente il nostro Comune, sia per giocare a padel sia per mangiare nei ristoranti locali" - ricordano dal Comune di Dolceacqua - "In seguito alla vittoria del suo primo torneo ATP a Sofia, alla fine del 2020, ci era, quindi, sembrato giusto offrirgli questa targa, in particolare per il suo modo di stare in campo e la sua gentilezza, meritevoli di un riconoscimento. Certo, si tratta di un premio piccolo e semplice e non certo importante come i successi che ha ottenuto quest'anno, ma noi siamo orgogliosi di averglielo dato e ci piace pensare che gli abbia in qualche modo portato fortuna. Crediamo che lui se ne ricordi ancora, visto il bel messaggio che ha voluto dedicarci in occasione del gemellaggio con Monaco. Nel 2020, e oggi più che mai, forza Jannik!".