Vallecrosia ha il migliore rapporto tra chiusure e aperture commerciali, Biasi: "Siamo sulla buona strada per cambiare la città" (Foto)

Vallecrosia è il comune che ha il migliore rapporto tra la nascita di nuove aziende e le cessazioni d’ufficio, con un saldo che si attesta quindi a +10 secondo le ultime elaborazioni dell’Ufficio Informazione economica della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati "Movimprese", l’analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per conto di Unioncamere.

"La city di Vallecrosia sta crescendo in modo costante e virtuoso e gli viene riconosciuto anche da importanti studi effettuati dalla Camera di Commercio" - dice commenta il sindaco Armando Biasi - "Siamo primi in Provincia per differenza algebrica tra chiusure e nuove aperture commerciali".

"Avevamo promesso sei anni fa che la nostra amministrazione avrebbe cambiato Vallecrosia e siamo sulla buona strada" - sottolinea il primo cittadino - "Progettualità e visione sono il punto cardine per la trasformazione oggettiva grazie ai bandi vinti e allo spirito di squadra con i funzionari. Sono molto fiero e felice".