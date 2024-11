Ventimiglia: con l’associazione ‘Noi4You’ lunedì prossimo il convegno ‘Genitori in cerca di genitorialità’

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’Associazione Noi4You, presenta, lunedi 25 alle ore 17 presso il Teatro Comunale di Ventimiglia, il Convegno “Genitori in cerca di genitorialità”. Questo incontro è un’occasione di confronto aperto sulle relazioni familiari e un approfondimento sulle sfide e le gioie che i genitori affrontano nell’era contemporanea. Prende spunto dal libro “Genitori in cerca di genitorialità” (Falzea Editore) curato dal professor Pasquale Romeo, psichiatra forense e docente dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

L’opera, frutto della collaborazione di numerosi esperti, esplora il tema della genitorialità contemporanea, con un’analisi delle difficoltà e delle gratificazioni che i genitori affrontano nel mondo di oggi. Ad arricchire l’incontro sarà il dialogo aperto con alcuni dei partecipanti alla stesura del libro e professionisti del settore.

Qui di seguito i relatori che interverranno in ordine di comparizione:

Giudice Dott. Andrea Canciani Magistrato Specializzato In Diritto Di Famiglia Presso Il Tribunale Di Imperia

Avv. Maria Giovanna Svara – Legale Del Foro Di Imperia

Dr.Ssa Guendalina Dona' – Psicologa E Psicoterapeuta

Dr.Ssa Elisabetta Corbucci – Psicologa E Psicoterapeuta Isv

Dr.Ssa Roberta Rota – Psicologa Clinica Isv

Dr.Ssa Silvia Rumi - Pedagogista, Mediatrice Famigliare, Coordinatrice Genitoriale

Giudice Dott. Paolo Luppi G.I.P. Presso Il Tribunale Di Imperia

Dr.Ssa Francesca Rossi – Psicologa

L’associazione NOI4YOU, sportello di ascolto e aiuto alle donne, nasce nel 2014 da un progetto della Dott.ssa Patrizia Sciolla (psicoterapeuta ed esperta di terapia familiare) portato avanti unitamente ad un gruppo di volontarie, per soddisfare il bisogno di aiutare e dare un sostegno morale a tutte quelle persone, in particolare donne, che non sono in grado di conquistare una propria autonomia culturale e professionale.

Lo sportello NOI4YOU ha il fine di aiutare tutte le persone che abbiano subito violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking, offrendo un percorso di recupero, lavorando sulla propria autostima e sul senso di autosufficienza. Importante è la possibilità di intraprendere un percorso psicologico con l’obbiettivo di sostenere la genitorialità poiché, le donne in particolare, traumatizzate dalla violenza esprimono sentimenti di disistima verso sé stesse e di colpevolezza nei confronti dei propri figli per non essere riuscite a proteggerli, con il risultato di una profonda compromissione del loro ruolo genitoriale.

Numerosissime le attività proposte dall’Associazione Noi4you, come il “Laboratorio dell’Autostima” - effettuato ogni primo giovedi del mese dove le psicologhe trattano temi di grande interesse legati alla sfera familiare, affettiva e sociale seguiti da interessanti dibattiti; l’associazione si occupa altresì di promuovere nelle scuole, partendo da quelle dell’infanzia fino alle superiori, l’educazione al “rispetto di genere” e il rispetto del prossimo, anche in contrasto al fenomeno del bullismo, attraverso cicli di incontri svolti durante il periodo scolastico tenuti dalle loro psicologhe e da figure istituzionali dalle stesse invitate. Molteplici le campagne di sensibilizzazione sul territorio contro ogni tipo di violenza condotte attraverso organizzazione di convegni, eventi sportivi e teatrali e presentazioni di libri. In tutto ciò si ricorda che NOI4YOU è un’Associazione che si autofinanzia.

In dieci anni di attività (a fine mese ricorre questo importante “compleanno”) circa 230 sono state le chiamate giunte al numero di reperibilità – gestito h24 da una solerte volontaria: di queste poco meno di 200 sono state perse in carico dalle psicologhe, legali e volontari. Durante il corrente anno sono state accolte dallo sportello 17 donne (a tutt’oggi seguite) . La Presidente, arch. Laura Tibald, nota e stimata professionista di Bordighera - che ha visto il suo mandato rinnovato per la terza volta - coordina e supervisiona con grande professionalità e dedizione le attività dello sportello. Attualmente danno il loro prezioso contributo 45 volontari (psicologhe, avvocati e volontarie/volontari).

Oltre allo Sportello di Bordighera, sono sorti negli anni Sportelli “NOI4YOU” anche in altre parti d’Italia (S. Bartolomeo al Mare, Arma di Taggia, Cuneo, Torino, Milano e Reggio Calabria aperto la scorsa estate) sempre composti di soli VOLONTARIE E VOLONTARI, tra cui psicologhe e legali, che si occupano di portare avanti il progetto e di evolversi per dare un servizio sempre migliore. Nel corrente anno, l’associazione ha aiutato e seguito circa xxx donne. In alcuni casi l’aiuto, oltre che psicologico e legale, è stato anche economico, laddove c’erano situazioni estremamente delicate e difficili non risolvibili in tempi brevi.