Il Cassetto digitale dell’imprenditore da oggi ha nuove funzionalità e diventa app con il nome “Impresa Italia”

Il Cassetto digitale dell’imprenditore - la web app del Sistema camerale con cui oltre due milioni di imprenditrici e imprenditori di tutta Italia accedono ai documenti ufficiali della propria azienda - cambia veste e debutta in forma di app con il nome Impresa Italia sui principali store con nuove funzioni e maggiore facilità d’uso.

Con Impresa Italia, ogni legale rappresentante d’impresa può accedere gratuitamente ai principali documenti della propria azienda disponibili nel Registro Imprese: la visura, in italiano e in inglese, l’atto costitutivo, le ultime annualità di bilancio depositate (per le imprese tenute a tali dichiarazioni). L’app consente anche di monitorare lo stato delle pratiche inviate al Registro delle Imprese, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (il SUAP) e di esibire l’Attestato di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Impresa Italia è scaricabile, oltre che dal sito https://impresa.italia.it, anche dagli store Apple, Android e Huawei e offre nuove funzionalità per accompagnare l’imprenditore nella guida quotidiana della sua azienda come ad esempio la possibilità di effettuare il pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Camera di commercio direttamente dal proprio smartphone, in modo semplice e sicuro.

“La Camera di Commercio Riviere di Liguria supporta i processi di digitalizzazione delle imprese e dei professionisti attraverso vari servizi che garantiscono rapidità e facilità nel reperimento dei documenti, ma anche sicurezza dell'informazione e garanzia di privacy”, sottolinea il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi. “La transizione digitale delle imprese ha bisogno di strumenti pratici, efficaci e alla portata di tutti.” – prosegue il presidente – “Le aziende possono trarre notevoli vantaggi dagli strumenti digitali realizzati dal sistema camerale: la firma digitale e l'app impresa italia, in particolare, sono stati sviluppati con l'obiettivo di rendere la gestione amministrativa dell'impresa sempre più adeguata alle esigenze di chi lavora e deve ottimizzare tempi e risorse per seguire al meglio la propria attività”.

L’app Impresa Italia è stata realizzata dal Sistema camerale, attraverso InfoCamere, per consentire a chi gestisce un’azienda di accedere dal proprio smartphone ai documenti ufficiali che lo riguardano, verificarli e condividerli con chiunque, aumentando la produttività del proprio lavoro risparmiando tempi e costi. Entro l’anno, l’app si arricchirà di ulteriori funzionalità pensate per semplificare la vita degli imprenditori, come ad esempio un innovativo servizio di notifiche personalizzate che terrà gli utenti sempre aggiornati su eventi di rilevanza per l’impresa, per non rischiare di perdere opportunità o scadenze. Inoltre, sarà possibile verificare la situazione della propria impresa rispetto ai principali adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio. Questo servizio permetterà di controllare lo stato di salute della propria impresa, prerequisito fondamentale per ottenere credibilità e fiducia con clienti, fornitori e partner.

Per accedere al servizio è necessaria l’identità digitale, SPID o CNS: quest’ultima la si può richiedere anche alla Camera di Commercio, tramite la sua Azienda Speciale o contattando le associazioni di categoria convenzionate.

“Quando un utente si rivolge ai nostri sportelli per attivare o rinnovare i dispositivi di firma digitale – ricorda infine Lupi – gli viene spiegato cos’è Impresa Italia e come fare il primo accesso per verificare in tal modo la semplicità di utilizzo”. Nelle tre province di competenza della Camera di commercio Riviere di Liguria, sono ad oggi oltre 22 mila le imprese che già utilizzano l’app Impresa Italia: 8 mila 300 circa alla Spezia, 5 mila 600 circa ad Imperia e 8 mila 500 circa a Savona.

Per far conoscere le opportunità dei servizi digitali, la Camera di Commercio organizza periodicamente degli eventi informativi rivolti alle imprese del territorio: il prossimo è in programma giovedì 5 dicembre alle 15, con un webinar dal titolo “Verso il futuro digitale: la Road Map dei servizi innovativi della Camera di Commercio per le imprese”, al quale si potrà partecipare gratuitamente attraverso la piattaforma Zoom.

Per info e modalità di partecipazione contattare Raffaella Ravera - Azienda speciale "Riviere di Liguria" della Camera di Commercio Riviere di Liguria - Tel. 0198314288 - e-mail raffaella.ravera@rivlig.camcom.it oppure consultare il sito web camerale alla pagina www.rivlig.camcom.gov.it/notizie/5122024-verso-il-futuro-digitale-la-road-map-dei-servizi-innovativi-della-camera-di-commercio-le