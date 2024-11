Ventimiglia si prepara al Natale: iniziata l'installazione delle luminarie (Foto e video)

Ventimiglia si prepara alle festività natalizie. E' iniziata, nei giorni scorsi, l'installazione delle luminarie che abbelliranno e illumineranno le vie della città durante il periodo natalizio.

Intorno ai 40mila euro è la cifra messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per agghindare la città in occasione del maggiore afflusso turistico previsto per le festività natalizie e di fine anno.

La ditta incaricata del noleggio, dell'installazione, della manutenzione e dello smontaggio delle luminarie natalizie ha, infatti, iniziato a posizionarle partendo dal centro città e dal Municipio dove è stata allestita un'immagine gigante di Babbo Natale, che ha già suscitato critiche e commenti negativi, anche sui social, tra i cittadini.