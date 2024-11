Amaie Energia e Servizi avvia la prima fase del piano assunzioni: due avvisi per operatori ecologici

I due avvisi riguardano le figure professionali di operatori ecologici 2.B e 3.B CCNL Utilitalia. Il piano assunzionale è inquadrato nel piano industriale recentemente presentato al Comune di Sanremo unitamente ai risultati consuntivi al 30 Settembre e alle previsioni di chiusura 2024. Le graduatorie verranno formate dall'azienda, andranno a scorrimento e avranno validità di due anni. Sul portale 'Amministrazione Trasparente' di Amaie Energia si possono trovare i dettagli dei due avvisi.

Il Presidente Sergio Tommasini commenta: "Con grande soddisfazione si comunica la pubblicazione di due bandi che confermano come un'azienda interamente pubblica come Amaie Energia sia un importante patrimonio per il territorio sanremese in quanto generatrice di lavoro sicuro e stabile. Ringrazio tutte le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali per aver contribuito a questo importante risultato".