Una 'Camminata per il diabete' da Camporosso a Bordighera, riuscita l'iniziativa Lions (Foto)

Una 'Camminata per il diabete' da Camporosso a Bordighera per promuovere uno stile di vita sano attraverso l’attività fisica e la consapevolezza sul diabete si è svolta nel fine settimana.

Cittadini, ma anche amministratori locali, hanno partecipato all'iniziativa organizzata dal Lions Club International, una delle organizzazioni di volontariato più grandi e rispettate a livello globale che da anni svolge un impegno costante per sensibilizzare il pubblico su questa condizione e supportare le persone colpite. Oltre alla camminata, la giornata ha offerto anche misurazione della glicemia per tutti e momenti informativi con esperti sanitari per spiegare rischi, sintomi e modalità di prevenzione del diabete. "Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse e in crescita nel mondo, con milioni di persone che ne soffrono e che spesso non ricevono una diagnosi precoce" - dicono gli organizzatori - "La 'Camminata per il Diabete' si è svolta contemporaneamente a Sanremo con arrivo ad Arma di Taggia e a Camporosso Mare con arrivo a Bordighera ed è stata promossa dai Lions Club della 4ª circoscrizione della zona B: L.C. Arma e Taggia, L.C. Sanremo Host, L.C. Sanremo Matutia, L.C. Bordighera Capo Nero Host, L.C. Bordighera Otto Luoghi e L.C. Ufficiali D’Italia – Alpi Marittime".

Il diabete è una malattia cronica che colpisce la capacità del corpo di regolare i livelli di glucosio nel sangue, con gravi ripercussioni su vari organi e funzioni corporee. Esistono due tipi principali di diabete: il Tipo 1, in cui il corpo non produce insulina, e il Tipo 2, in cui il corpo non risponde correttamente all’insulina. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si prevede che il numero di persone affette dal diabete supererà i 600 milioni entro il 2045. Oltre a essere una delle principali cause di cecità e amputazioni, il diabete è associato a numerose altre complicanze che compromettono la qualità della vita.

Tra i partecipanti vi erano anche il consigliere comunale a Ventimiglia Gaetano Scullino, il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi e il consigliere comunale Enrico Amalberti. "Abbiamo partecipato con il vicesindaco Piardi e il consigliere Amalberti a un importante evento organizzato dall’associazione Lions club di Bordighera Ottoluoghi e Host" - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - "La prevenzione del diabete come di tante altre patologie è fondamentale. Utilizzo della ciclabile, la vita aria aperta e abitudini sane, sono fondamentali".