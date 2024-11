Un pezzo di storia del tennis in passerella a Torino

La prestigiosa marca SIRT Tennis rackets since 1901, pioniere nella produzione di racchette da tennis in Italia, ha partecipato sabato scorso 16 novembre alla Festa delle Caterinette a Torino al 3° Meeting della Sartoria torinese in occasione delle Nitto Atp Finals, portando con sé un pezzo di storia dello sport. Le modelle hanno sfilato con eleganza, sfoggiando racchette storiche provenienti dal Museo SIRT del tennis di Bordighera, presso il negozio Sporting Vip, un omaggio all'artigianalità e all'evoluzione di questo sport. L'evento, ha rappresentato un'occasione unica per celebrare la tradizione e l'innovazione nel mondo del tennis.