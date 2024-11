Bordighera: ampliamento del tornante di via Coggiola, procede l'iter del progetto esecutivo da 100mila euro

Procede l’iter avviato dall’Amministrazione di Bordighera per l’ampliamento del tornante stradale di via Coggiola in prossimità di via Al Confine. Nella seduta dello scorso 19 novembre la Giunta ha infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori per un quadro economico di 100.000 euro, già stanziati con la terza variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

Come da relazione tecnica, il muro oggi esistente verrà demolito per una lunghezza di 20 metri e ricostruito successivamente per 15 metri nella nuova posizione, arretrata di circa 2,4 metri. La finitura a vista sarà uguale alla preesistente, con rivestimento in pietra. Sede e pavimentazione stradale nei pressi della curva saranno ripresi per circa 20 metri; questo al fine di permettere il raccordo delle pendenze in modo da rendere più parabolica la curva stessa e facilitare quindi il transito dei veicoli. La cunetta a bordo strada sarà completamente ricostruita. Si prevede inoltre la necessità di rifare tratti e/o raccordi dei sottoservizi (acque bianche e nere) già presenti.

“E’ un progetto importante per la sicurezza stradale - commenta il Vice Sindaco Marco Laganà - mirato a evitare pericoli soprattutto nel caso in cui il tornante sia impegnato contemporaneamente da due mezzi. Il tratto in oggetto rappresenta l’ultimo punto critico sul quale occorre intervenire dopo l’ampliamento all’intersezione con la via Romana, che è stato realizzato tra 2020 e 2021 grazie agli oneri di urbanizzazione dell’operazione Angst. Via Coggiola viene abitualmente utilizzata per raggiungere l’autostrada, la frazione di Sasso e il Comune di Seborga e per questo, a maggior ragione, continueremo a impegnarci per migliorarne le condizioni di transitabilità a tutela della incolumità pubblica".