Arti Marziali: sabato prossimo la Karate Sanremo ospita il pluricampione Maestro Elio Giacobini

La Karate Sanremo ospiterà uno stage diretto dal Maestro Elio Giacobini, cintura nera VI Dan, ex agonista, pluricampione nazionale e mondiale FIKTA negli anni ‘90, attualmente Direttore Tecnico Piemonte e Valle d’Aosta e Allenatore kumite azzurrabili Fikta. L'appuntamento è per sabato prossimo alla palestra di Villa Ormond, dalle 15:30 alle 17:30, ed è aperto dalle cinture verdi in su.

L’evento rientra tra quelli previsti dal calendario istituito dal fondatore della Karate Sanremo, il Maestro Fernando Giancola, cintura nera VII Dan; nel corso di quasi cinque decenni, il maestro Nando ha formato centinaia di allievi grandi e piccoli all’arte del Karate Do Tradizionale Shotokan secondo la tradizione del Maestro Hiroshi Shirai. Lo stage del maestro Giacobini è una preziosa occasione di apprendimento e crescita per tutti coloro che vorranno parteciparvi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dell’associazione. Per qualsiasi domanda in merito ai corsi offerti, è possibile scrivere al seguente indirizzo email - segreteria@karatesanremo.it o tel. al 3391739633.