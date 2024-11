Crypto All-Stars sale a 4,2 milioni di dollari attirando gli investitori

I token $STARS sono attualmente ancora disponibili per la prevendita e gli investitori hanno già investito oltre $4,2 milioni prima della quotazione su diversi exchange. Il prezzo è già aumentato durante le varie fasi di prevendita, il che offre ai primi acquirenti un profitto iniziale, dato che il prezzo di partenza sugli exchange è più alto dell'attuale prezzo di prevendita.

Crypto All-Stars sta traendo vantaggio dall'attuale clamore che circonda le meme coin. Gli sviluppatori non stanno lanciando sul mercato solo il token $STARS, ma anche il nuovo MemeVault. Si tratta di un pool di scommesse in cui, per la prima volta, si possono scommettere diverse meme coin da diverse blockchain nella stessa piattaforma. Che si tratti di $WIF su Solana o di $PEPE su Ethereum, le meme coin del MemeVault possono presto fruttare un rendimento aggiuntivo sotto forma di token $STARS.

Crypto All-Stars ($STARS) punta a $4,5 milioni

Nel frattempo, $STARS si sta già dirigendo verso la soglia dei $4,5 milioni, anche se questo potrebbe essere solo l'inizio. Poiché il rendimento del MemeVault aumenta man mano che gli investitori possiedono più token $STARS, la domanda è estremamente elevata.

L'intero concept è stato creato per lo staking, quindi c'è una buona probabilità che la maggior parte degli acquirenti tenga i propri token a lungo termine. Di conseguenza, l'offerta è scarsa e la domanda è elevata, il che potrebbe portare rapidamente a un'esplosione dei prezzi.

Come tutti sappiamo, il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte rialzo, che sta portando i prezzi di Bitcoin, Ethereum, Solana e altri verso nuovi massimi. Tuttavia, non solo le criptovalute di punta possono trarre grande beneficio da questa ripresa, ma anche le nuove meme coin sul mercato, come è attualmente evidente anche dalla prevendita di Crypto All-Stars. Il progetto sta guadagnando slancio e solo di recente ha superato la soglia dei $4 milioni in finanziamenti da parte degli investitori.

Il progetto sfrutta la prevendita per accumulare fondi iniziali prima del lancio ufficiale. Gli investitori sembrano quindi molto interessati all'idea di Crypto All-Stars e stanno cogliendo l'opportunità di acquistare la meme coin a un prezzo fisso scontato di $0,0015806.

I token possono essere acquistati tramite il sito ufficiale e il widget di prevendita ivi con le cripto consolidate come ETH, BNB, USDT, semplicemente con carta di credito o anche meme coin più popolari come DOGE e Co.

Inoltre, i token $STARS possono essere versati nel contratto di staking di Crypto All-Stars direttamente dopo l'acquisto in prevendita. Ciò permette di ottenere un rendimento annuo fino al 409%, il che crea un ulteriore incentivo a investire. Il progetto è già stato sottoposto a verifiche approfondite da parte delle società di sicurezza Coinsult e SolidProof, che non hanno riscontrato falle, dando agli investitori ulteriore fiducia nel progetto e nelle sue fondamenta.

Si prevede che la fine della prevendita sarà presto raggiunta e che Crypto All-Stars affronterà la sua prima quotazione ufficiale. Dato che la meme coin sta già registrando una domanda così elevata durante la prevendita, molti analisti sono ottimisti sul fatto che STARS sarà in grado di ottenere ulteriori aumenti di prezzo. Gli analisti ritengono che ciò sia realistico, soprattutto perché Crypto All-Stars non è solo una meme coin, ma offre agli investitori utilità e casi d'uso.

Conclusioni

Crypto All-Stars prevede di lanciare ufficialmente il token e il MemeVault associato nel quarto trimestre del 2024. Gli investitori saranno in grado di mettere in staking le meme coin su tutte le blockchain attraverso il MemeVault. Ciò è reso possibile dallo standard ERC-1155, che supporta la gestione di più token all'interno di un singolo smart contract.

In questo modo, si evita la precedente complessità legata all’investimento di meme coin, causata dall'uso di blockchain e wallet diversi. Il progetto offre opzioni di staking per undici meme coin note, tra cui Floki e Shiba Inu. Il team prevede di ampliare ulteriormente l'offerta.

