Luca Brancato di 'Dulcis in Fundo': Giovane talento del Ponente Ligure brilla nella guida del Gambero Rosso 2025

Anche quest'anno la prestigiosa guida "Pasticceri e Pasticcerie d’Italia 2025" del Gambero Rosso riconferma tra le sue eccellenze Luca Brancato, talentuoso pasticcere e orgoglio dell'associazione CNA Imperia. Il suo laboratorio artigianale 'Dulcis in Fundo' a Vallecrosia si aggiudica il riconoscimento di Una Torta, confermandosi un punto di riferimento per la pasticceria di qualità nella provincia di Imperia.

Un repertorio goloso e irresistibile

Entrare nella pasticceria di Luca Brancato significa immergersi in un universo di dolci prelibatezze, dove tradizione e innovazione si incontrano in armonia. La produzione è ampia e variegata, spaziando dai mignon alle monoporzioni, fino a un assortimento di torte che soddisfano ogni palato. Tra i classici intramontabili e le rivisitazioni originali, spiccano creazioni che suscitano il desiderio di un assaggio immediato. Un esempio delle sue rivisitazioni è lo strudel, reinterpretato con un involucro di frolla alla cannella che racchiude al suo interno tutti i sapori autentici di questo dolce tradizionale. Tra le creazioni contemporanee troviamo la millefoglie alla nocciola, croccante e delicata, e la mousse ai tre cioccolati, un tripudio di golosità che unisce cioccolato fondente, al latte e bianco. Non passa inosservato il mignon "Anna", una piccola opera d'arte che stupisce con il suo fondo croccante di cioccolato bianco, cremoso al cioccolato bianco e un cuore di gel di albicocca, impreziosito dalla raffinata acqua di fiori d'arancio di Vallebona, espressione del territorio ligure. Durante la stagione estiva, Luca propone le sue apprezzatissime Charlotte di gelato, declinate in vari gusti che celebrano i sapori freschi e genuini dell'estate. E poi ci sono i dolci delle feste, veri e propri capolavori di artigianato dolciario: dalle tradizionali zeppole di San Giuseppe, ai grandi lievitati come il panettone e la colomba pasquale, fino alle eleganti uova di cioccolato artigianali che impreziosiscono le celebrazioni pasquali.

L'importanza delle attività artigiane e il sostegno di CNA Imperia

Il successo di Luca Brancato è un simbolo del valore inestimabile delle attività artigianali locali, che rappresentano un baluardo contro l'omologazione dei prodotti industriali. Come sottolineato da CNA Imperia, il lavoro degli artigiani è fondamentale per preservare le tradizioni culinarie del territorio, ma anche per innovarle e reinterpretarle in chiave moderna. I giovani artigiani come Luca dimostrano una straordinaria capacità di trasformare le ricette più antiche in nuove esperienze gustative, fondendo creatività e rispetto per la tradizione.

Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia, afferma: "Il successo di Luca Brancato testimonia l'importanza di sostenere le piccole imprese artigianali, che con passione e competenza riescono a offrire prodotti insuperabili per qualità e unicità. Il valore del prodotto artigianale risiede nella scelta attenta degli ingredienti, nella maestria della lavorazione e nella cura della presentazione. È questa attenzione al dettaglio che rende ogni dolce di Luca un'esperienza unica e inimitabile".

Dopo aver appreso della riconferma del premio, Luca Brancato ha espresso grande soddisfazione: "Ricevere ancora una volta il riconoscimento del Gambero Rosso è per me un traguardo che va oltre ogni aspettativa. Quando ho iniziato questa avventura quattro anni fa, non avrei mai immaginato di arrivare a un risultato così importante. Ogni dolce che creiamo è frutto di passione, dedizione e ricerca costante delle migliori materie prime. Siamo grati ai nostri clienti, che ci scelgono e apprezzano il nostro lavoro ogni giorno. E un ringraziamento speciale va al mio team e a mia moglie, il cui supporto è stato fondamentale per affrontare le sfide di questi anni. Continueremo a lavorare con la stessa passione, senza mai scendere a compromessi sulla qualità".

Una dolce esperienza tutta da vivere

Il riconoscimento del Gambero Rosso non è solo un premio per la qualità della pasticceria, ma anche un invito a scoprire le creazioni di Dulcis in Fundo. La cura maniacale per i dettagli, la scelta delle migliori materie prime locali e la continua ricerca di nuovi abbinamenti fanno di questa pasticceria una tappa obbligata per tutti gli appassionati del dolce. Che si tratti di una visita per gustare un singolo mignon, una fetta di torta o per scoprire i dolci tipici delle festività, l'esperienza sarà sempre unica e memorabile. Luca Brancato e il suo team vi aspettano a Vallecrosia per farvi vivere un viaggio tra sapori autentici, passione e creatività, confermando che il vero dolce artigianale non ha eguali e resta insuperabile.