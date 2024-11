'Poker' di Luca Pedersoli alla 13a Ronde Valli Imperiesi: Il pilota bresciano vince la gara con Anna Tomasi e la Citroën DS3 Wrc

Quarto successo consecutivo per Luca Pedersoli nella Ronde Valli Imperiesi: il pilota bresciano si è aggiudicato la 13^ edizione della gara, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse con il supporto di Fondazione Carige, Comune di Imperia, Marina di Imperia e Rari Nantes Imperia, in coppia con Anna Tomasi ed al volante della Citroën DS3 Wrc, vettura con cui ha tenuto egregiamente testa ai suoi maggiori antagonisti, Davide Nicelli jr - Martina Bertelegni (Skoda Fabia Evo). Terza piazza finale per Fabrizio Andolfi jr - Riccardo Imerito (Skoda Fabia - Sport Management), costante terza forza della gara, nella cui scia si sono piazzati gli elvetici Gregoire Hotz – Pietro Ravasi (Vw Polo - Squadra Corse Quadrifoglio), saliti al quarto posto dopo la fatale foratura in cui sono incappati i giovani Matteo Ceriali – Vanessa Lai (Skofa Fabia Evo – New Racing for Genova) nell’ultimo tratto cronometrato: questi ultimi, comunque, hanno primeggiato tra gli Under 25 in gara. Hanno completato il quintetto di testa Roberto Tucci – Sauro Farnocchia con la Fabia iscritta dalla Laserprom 015.

Bello ed appassionante il testa a testa che ha avuto come protagonisti Luca Pedersoli e Davide Nicelli jr, che si sono spartiti equamente i successi nelle previste quattro prove speciali. Il secondo classificato ha retto bene il confronto con il vincitore, in gara con una vettura maggiormente potente, facendo tesoro sulle sue notevoli qualità e sulla freschezza del proprio mezzo. Pregevole anche la gara del savonese Fabrizio Andolfi jr, che utilizzava la Fabia per la prima volta sull’asfalto ed ha marciato sempre dietro al duo di testa. Buona anche la gara dell’elvetico Gregoire Hotz che, dopo un avvio prudente per capire una prova speciale per lui molto veloce, si è ripreso nella seconda frazione della gara.

La 13^ Ronde Valli Imperiesi ha offerto buone indicazioni ed emozioni anche tra le vetture non da assoluto. Matteo Giordano - Manuela Siragusa (Renault Clio - Kimera Racing) hanno chiuso la gara in tredicesima posizione dopo aver dominato tra le 2 ruote motrici, categoria in cui hanno preceduto i locali Antonio Annovi – Tatiana Santini (Renault Clio – Meteco Corse), giunti alle loro spalle in graduatoria. Di rilievo la presenza e la sfida tra le sei vetture Super 1600, Classe che alla fine ha visto il successo della Renault Clio di Davide De Andreis – Enrico Gatto (Biella Corse).

Hanno concluso la gara 110 dei 122 equipaggi ammessi alla partenza.

Tutte le informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, oppure tramite e-mail (scuderiaimperiacorse@gmail.com) o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.