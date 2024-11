PEPE quotato su Coinbase e Robinhood sale del 100%: il prossimo ad esplodere sarà Pepe Unchained?

Con una mossa a sorpresa, la piattaforma di trading crypto Robinhood ha annunciato che aggiungerà $PEPE alla sua lista di token negoziabili.

Quasi immediatamente dopo, Coinbase ha seguito l’esempio: è la prima volta che il più grande exchange di crypto negli Stati Uniti quota una meme coin dal 2021.

La notizia ha scosso la comunità delle meme coin e ha lanciato il prezzo di $PEPE di oltre il 60% in poche ore e poi di oltre il 100% raggiungendo un nuovo ATH.

Le quotazioni di $PEPE preparano il terreno per il superciclo delle Meme Coin

Le nuove quotazioni di $PEPE rappresentano una pietra miliare importante sulla strada verso un superciclo delle meme coin. Trader e analisti pensano che il movimento al rialzo di $PEPE possa avere ancora molto slancio. Inoltre, la quotazione potrebbe dare una spinta a tutto il mercato delle meme coin.

La mossa arriva solo una settimana dopo che Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il che prepara il terreno ad un’amministrazione molto più favorevole alle crypto.

Trump ha detto durante la campagna elettorale che intende rimuovere il presidente della SEC Gary Gensler una volta in carica—cosa che i trader di meme coin e l’industria delle crypto in generale chiedono da tempo.

Infatti, è probabile che l’attesa per la rimozione di Gensler sia ciò che ha reso possibili le quotazioni di $PEPE. Sia Robinhood che Coinbase sono stati citati in giudizio dalla SEC per aver quotato token etichettati come titoli.

Il licenziamento di Gensler potrebbe vedere queste cause archiviate e dare potere agli exchange statunitensi di quotare un numero molto più ampio di token, comprese le meme coin. Noterete che Robinhood ha anche quotato $SOL, $XRP e $ADA insieme a $PEPE.

Le quotazioni sono anche un modo per Robinhood e Coinbase di partecipare alla massiccia attività di trading che si sta svolgendo nel mercato crypto in questo momento. Nell’ultima settimana, Bitcoin è salito del 23% a un nuovo massimo storico e Dogecoin è salito di oltre il 100%.

La comparsa di $PEPE sui maggiori exchange è un altro segnale che il tanto rumoreggiato superciclo delle meme coin è in arrivo. Man mano che il trading di meme coin diventa più facile, il numero di investitori che detengono questi token può crescere e le meme coin possono offrire valore sfruttando le community decentralizzate.

La prevendita di Pepe Unchained raccoglie $30M e mira a quotazioni su exchange Tier-1

L’allentamento delle restrizioni sulle quotazioni di token su importanti exchange come Coinbase è una notizia particolarmente buona per il progetto emergente di Pepe Unchained.

Questa meme coin a tema Pepe è vicina alla conclusione di un ICO storico, avendo raccolto oltre $30 milioni nella sua prevendita. Il team dietro Pepe Unchained ha annunciato che la prevendita si chiuderà tra solo 30 giorni.

Pepe Unchained sta costruendo una rete Layer-2 su Ethereum dedicata allo sviluppo e al trading delle meme coin, con commissioni più basse e velocità di transazione più rapide rispetto alle blockchain esistenti.

Sembra essere un progetto destinato a registrare dei risultati incredibli nel super ciclo delle meme coin, mentre nuovi token meme verranno lanciati sulla stessa rete di Pepe Unchained.

Gli investitori iniziali possono trarre vantaggio da ciò attraverso il token $PEPU, che è richiesto per pagare tutte le commissioni di transazione sulla nuova blockchain.

Gli analisti hanno sostenuto $PEPU sin dall’apertura della prevendita e gli investitori sono invitati a partecipare subito alla prevendita per non perdere l’occasione di investire in un token al suo prezzo minimo.

Mentre la prevendita rimane aperta, gli investitori iniziali possono acquistare token $PEPU a un prezzo fisso di $0.01279 e mettere in stake i loro token per guadagnare l’87% di APY.

Sembra sempre più probabile che $PEPU possa essere lanciato su exchange Tier-1 e guadagnare un’ondata di supporto dai trader statunitensi. Quindi, non perdere l’opportunità di unirti alla prevendita di Pepe Unchained prima che sia troppo tardi.

