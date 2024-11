Al Carrefour Iper Taggia dal 18 al 24 novembre iniziativa “Bolloni – Sconti Fai Da Te” del 20%

Da lunedì 18 fino a domenica 24 novembre, presso il Carrefour Iper di Via del Piano a Taggia (Parco Commerciale zona Doneghe, Taggia) è possibile usufruire degli speciali “Bolloni – Sconti Fai Da Te” del 20% che sono stati distribuiti in cassa a partire dall’8 novembre.

Questa iniziativa consente ai clienti di attaccare i bolloni sui prodotti a loro piacimento (ad esclusione di quelli già in promozione) e avere diritto ad uno sconto del 20% su di essi. Su ogni singolo prodotto può essere utilizzato un solo buono sconto.

Per ogni spesa il cliente può usare al massimo 9 buoni sconto: 8 buoni sconto del 20% ed 1 buono sconto del 15%. L’adesivo al 20% è applicabile su tutti i prodotti alimentari e non alimentari (sono esclusi i prodotti del reparto elettronica, tv, telefonia, accessori audio e video, microinformatica, grande e piccolo elettrodomestico, i prodotti del banco sushi, champagne, superalcolici, i pneumatici, il pellet, accessori Bijoux, Accessories, abbigliamento Vesti Solidale Share, tutti i prodotti a licenza Disney, Marvel, Lucas, Star Wars e accessori Party Amscan).

L’adesivo al 15% è applicabile sui reparti piccolo e grande elettrodomestico.

Il controllo del numero di buoni sconto utilizzati è demandato alla cassiera in quanto non vi è possibilità di limitarlo in cassa. I buoni sono cumulabili con over 60, CRM e tutte le altre dinamiche in corso.

Tutti i buoni sconto non possono essere utilizzati per il pagamento di protezioni assicurative, Servizi Carrefour, carburante, farmaci da banco, acquisto giornali, riviste, gift card, ricariche telefoniche, buoni regalo Carrefour, schede prepagate per TV digitale, Donocard, libri, negozi “Ottico Carrefour”, biglietti, bollette e tutte le categorie merceologiche escluse per legge.

Carrefour Iper Taggia è aperto tutti i giorni, domenica compresa, dalle 7:30 alle 22:30.

Pagina Facebook Carrefour Iper Taggia: https://www.facebook.com/carrefouripertaggia

Pagina Instagram Carrefour Iper Taggia: https://www.instagram.com/carrefouripertaggia/

Numero di telefono: 0184 461601