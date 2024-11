Solidarietà e sorrisi: il Pam di Sanremo dona 1000 euro alla Polisportiva Integrabili (Foto e video)

Sabato è stata una giornata speciale a Sanremo, dove solidarietà e allegria si sono intrecciate al Pam di via Pietro Agosti. Il supermercato ha donato un assegno di 1000 euro alla Polisportiva Integrabili, un’associazione che da anni rappresenta un faro di inclusione e supporto per tanti giovani del territorio.

La consegna del contributo si è svolta al termine di una giornata dedicata ai più piccoli, trasformando il supermercato in un luogo di festa e solidarietà. Dalla mattina fino a sera, l’evento ha visto la partecipazione dei "Supereroi per i bambini", un’associazione che porta magia e sorrisi ai più piccoli. Tra giochi, truccabimbi e tante risate, i bambini presenti hanno potuto trasformarsi nei loro eroi preferiti, vivendo momenti indimenticabili e pieni di gioia.

L’iniziativa è stata un’occasione per mettere in luce il valore della solidarietà, con il Pam che ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza alla comunità locale. La donazione alla Polisportiva Integrabili rappresenta un aiuto concreto per proseguire le tante attività che l’associazione realizza per promuovere l’inclusione attraverso lo sport.

Un gesto che, oltre a sostenere progetti importanti, ha regalato una giornata di spensieratezza e divertimento a tanti bambini e alle loro famiglie. In un’atmosfera così calda e accogliente, si è ribadito il potere della comunità e la bellezza di fare rete per un obiettivo comune: donare un sorriso e costruire un futuro migliore.