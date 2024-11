Bordighera, mensa scolastica: il Comune incontra i genitori per fare chiarezza

Il 28 novembre alle ore 15:30, presso l’Istituto Comprensivo di Via Pelloux ( De Amicis) a Bordighera si terrà un incontro aperto a tutti i genitori delle scuole in merito al servizio di mensa scolastica: è la nuova iniziativa dell'Assessore Martina Sferrazza per confrontarsi con le famiglie sul tema.



"Insieme a me ci saranno la Dottoressa nutrizionista che ha predisposto il programma settimanale dei menu, e il referente di Elior, la società affidataria del servizio. Illustreremo quanto viene fatto quotidianamente per i bambini e i ragazzi, le ragioni delle scelte compiute e risponderemo a tutte le domande", commenta l'Assessore. "Giorni fa ho chiesto un incontro a due genitori che hanno espresso alcune osservazioni sulla mensa, ma purtroppo in un caso non c'è stata risposta e nell'altro ci sono esigenze lavorative che non permettono la riunione negli orari dell'Ufficio Scuola. È nata così l'opportunità di coinvolgere tutte le famiglie".



"Ho piena fiducia nel servizio di refezione, come Amministratore e come mamma di due bambini che ne usufruiscono, continua l'Assessore. Tra l'altro viene offerto un menù speciale settimanale e Bordighera è tra i pochi Comuni che comprendono anche la merenda nella tariffa. E' comunque mio dovere ascoltare i Cittadini e rispondere alle loro istanze: sarò felice di farlo durante l'incontro del 28 novembre così come sono sempre stata e sempre sarò disponibile al confronto in ogni momento. Inoltre a breve sarà nominata la nuova Commissione Mensa, ulteriore punto di riferimento per le famiglie, e ricordo che i pasti a sorpresa degli Amministratori continuano come è sempre stato. Il mio auspicio è che la partecipazione alla riunione del prossimo 28 novembre sia ampia e costruttiva", conclude l'Assessore Sferrazza.



Parallelamente, come da indirizzo della delibera approvata, l'Amministrazione provvederà a dare incarico all'Ufficio Legale del Comune per verificare che quanto comparso sui social nei giorni scorsi non sia lesivo dell'immagine dell'Ente.