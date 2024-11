Sanremo: Campo Ippico del Solaro sempre sotto i 'riflettori', il comune prepara un bando e chiede investimenti importanti

Negli ultimi giorni abbiamo parlato spesso del Campo Ippico di zona Solaro a Sanremo, sia per le lamentele di chi lo ha frequentato per molto tempo ed è dovuto emigrare sulla Costa Azzurra e chi, invece, lo gestisce e lo utilizza ancora adesso.

Il Comune di Sanremo aveva già deciso di affidarlo, attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, in modo da avviare una completa riqualificazione tecnica ed estetica, per consentire lo svolgimento di un maggior numero di manifestazioni sportive di alto livello agonistico, quale importante volano per la promozione turistica della città a livello nazionale e internazionale.

Al momento la struttura è gestita dalla ‘Società Ippica Sanremo’ che, affidataria dal 2012, ha ottenuto una doppia deroga che scadrà nel giugno del prossimo anno. Secondo quanto confermato da palazzo Bellevue, il Comune sta preparando un bando per una manifestazione di interesse per arrivare al partenariato previsto.

La struttura del ‘Solaro’, purtroppo, è obsoleta e servirebbe un intervento importante sul piano strutturale per poterla rilanciare. L’Amministrazione comunale da poco insediata, ha dato mandato agli uffici per un bando che preveda un investimento tra i due e i tre milioni di euro per la società che si aggiudicherà la gestione dell’impianto e che, successivamente, dovrà ridare splendore al campo ippico.

Qualsiasi tipo di sport può creare indotto turistico e, a Sanremo, tra gli impianti che negli anni d’oro lo hanno fatto c’è proprio anche il campo ippico. L’intenzione dell’Amministrazione, infatti, è quella di far tornare gli appassionati di equitazione, tra i quali molti ‘big spender’ ed appassionati di cavalli, nell’impianto matuziano. Per fare questo serve ovviamente una struttura funzionale ed accattivante ed anche una serie di manifestazioni di alto livello per attrarre un settore turistico molto importante per la città dei fiori.