Pian di Poma si conferma casa del rugby e ospita i migliori Under 16 di Liguria, Piemonte e Comitè PACA

Pian di Poma non è solo la casa del Sanremo Rugby, ma ancora una volta si conferma la porta d’Italia per il mondo della palla ovale.

Nel fine settimana il campo matuziano ha ospitato i migliori Under 16 della Liguria che si sono confrontati con i pari età del Piemonte e del Comitè PACA. Un evento co-organizzato dalla Federazione ligure e dal Sanremo Rugby.

Il sabato i ragazzi hanno prima condiviso l’allenamento congiunto e, poi, si sono ritrovati tutti insieme nella Club House per vedere il match Italia-Argentina.

Domenica spazio alle partite con Liguria che ha battuto i francesi del Comitè PACA, formazione transalpina che poi ha avuto la meglio contro Piemonte. Nell’ultimo match, infine, la Liguria ha battuto il Piemonte.

Una due giorni che ha visto arrivare a Sanremo giocatori dalla Francia e dal Piemonte, confermando come l’attività della palla ovale possa essere anche un volano turistico per il Ponente.

“Un ringraziamento al comitato ligure, al tecnico regionale Alessandro Bottino, al segretario Matteo Gambino e all’organo politico governato dal presidente Enrico Mantovani - commenta Emanuele Capelli, founder del Sanremo Rugby - per noi è un piacere ospitare eventi di questa portata e facciamo dell’accoglienza il nostro punto di forza. È stata anche l’occasione per costruire nuovi legami con il presidente del comitato PACA con cui si è dibattuto anche di prossime attività sinergiche”.