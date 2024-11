Cambiano le quote di Champions e Serie A 2024/2025: quali sono i club favoriti alla vittoria?

Ci avviamo verso la fase centrale della stagione calcistica dove ci sarà il cosiddetto giro di boa, che per la Serie A rappresenta il girone di ritorno mentre per la Champions sono i playoff e gli ottavi di finale.

Anche se nulla è stato ancora scritto nel capitolo della storia del calcio 2024/2025, le statistiche e le quote ci mettono davanti conferme, delusioni e sorprese.

Tra i club più sorprendenti in Champions ci sono sicuramente il Barcellona, l’Atalanta, l’Inter ma soprattutto il Liverpool, mentre in Serie A sono Fiorentina e ancora la Dea a sorprendere, oltre a un Napoli strepitoso che ha stregato già dalla prima parte di campionato.

Ecco come sono cambiate le quote Antepost della Champions e della Serie A 2024/2025 in base ai risultati dei primi mesi di questa stagione calcistica.

Barcellona e Liverpool si insinuano tra le favorite

In principio le quote champions league del palinsesto Antepost per la vittoria del torneo 2024/2025 mettevano Manchester City e Real Madrid l’una contro l’altra come favorite assolute ed è ancora così, con la differenza che attualmente l’armata di Pep Guardiola è quotata vincente a 4.5 rispetto al 3.2 di inizio stagione, in più, Barcellona e Liverpool si sono inserite nella top 4 con le quote fissate rispettivamente a 6 e 7 dai bookmaker per la vittoria del torneo.

Gli ottimi risultati dei Blaugrana ma soprattutto dei Reds che dominano la classifica a girone unico di Champions, hanno consentito di avvicinarsi al Real MAdrid campione in carica, oggi quotato a 7 per la vittoria della sua ennesima coppa dalle grandi orecchie.

Tra le italiane la meglio quotata è l’Inter di Inzaghi a 21 per la vittoria finale, mentre Atalanta e Juventus restano quotate come underdog a 51.

Lotta a 6 in Serie A: Inter, Napoli e Juve favorite contro Atalanta, Fiorentina e Lazio

L’unica costante del campionato è l’Inter campione in carica che resta favorita alla vittoria nelle quote serie a, per il resto, Roma e Milan escono fuori dalla top 6 e subentrano Atalanta, Fiorentina e Lazio, con la Juve che ancora resta una delle grandi favorite alla vittoria scudetto.

Ma la vera sorpresa è il Napoli di Conte, che si piazza a quota 5.5 dietro al Biscione come diretta concorrente per la vittoria dello scudetto, la Vecchia Signora è quotata a 6 e l’Atalanta entra nella top 4 a quota 9, superando il Milan e la Roma nel palinsesto Antepost.

La Dea non solo è rimasta imbattuta nelle prime 4 gare di Champions, ma presenta il miglior reparto offensivo di Serie A che ha raggiunto quota 31 gol già nelle prime 12 gare, con una media reti a trazione over 2.5 per match.

Lazio, Atalanta e Napoli sono le squadre che hanno collezionato più vittorie nella prima parte di campionato, inoltre, la Dea insieme alla Fiorentina ha realizzato un filotto di 6 vittorie consecutive tra la settima e la dodicesima giornata di campionato, mettendo in cassaforte 18 punti preziosi che proiettano questi due club nella lotta al vertice per il dominio della Serie A.