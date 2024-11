Il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia fa parte dei produttori delle De.Co: soddisfatto il circolo Castagnola (foto)

"Siamo fieri della richiesta da parte del Biscottificio Gibelli di Vallecrosia di far parte dei produttori delle De.Co. (Denominazioni Comunali) di Ventimiglia, istanza che ha avuto seguito con l’iscrizione all’albo dei produttori De.Co. di Ventimiglia". Esprime soddisfazione il circolo Castagnola per l'iscrizione all'albo dell'azienda. Iscrizione che fa seguito alla adesione al disciplinare che determina le caratteristiche e le peculiarità delle specialità tradizionali di Ventimiglia e all’esamine di una commissione che valuta le caratteristiche del prodotto finito e la conformità alla ricetta tradizionale.

Il Biscottificio Gibelli vanta lunga tradizione nella produzione dei prodotti dolciari tradizionali liguri e da ben tre generazioni si succedono alla conduzione di questa attività seguendo le antiche ricette di famiglia con la stessa passione e rispetto per la genuinità degli ingredienti.

Giovedì sette novembre nell’aula consiliare del comune di Ventimiglia, alla presenza del vice sindaco e assessore al commercio Marco Agosta, l’assessore al turismo Serena Calcopietro, del Circolo della Castagnola con il presidente Mauro Merlenghi, il direttivo composto da Federica Leuzzi, Italo Castelli, Gianni Gepponi, Silvia Codo, Silvana Mazzara, Patrizia Pegliasco, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di conformità di produzione di tre prodotti De.Co. della tradizione ventimigliese: la Castagnola di Ventimiglia, La Turta del Lurè e il Benardu.

Il Biscottificio Gibelli ha presentato alla fiera dell’olio a Imperia, il Benardu, il pan di polenta della tradizione alimentare ventimigliese in quanto uno degli ingredienti è proprio l’olio di oliva ovviamente quello di qualità come può essere in nostro olio di olive taggiasche.