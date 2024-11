Il giovane judoka Jody Di Michele è la nuova cintura del Budo Sanremo

Jody Di Michele è la nuova cintura del Budo Sanremo grazie ai risultati ottenuti nell'ultimo anno nelle competizioni regionali e nazionali il giovane judoka del Budo Sanremo ha ottenuto, per meriti agonistici, il grado di Cintura Nera della FIJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali.

Ieri sera si sono svolti i festeggiamenti presso i locali di Via Canepa 36 a Sanremo, alla presenza del consigliere Luca Lombardi e dell'assessore comunale al Turismo ed allo Sport Alessandro Sindoni che sono intervenuti per complimentarsi con gli atleti che si sono distinti ai recenti campionati regionali.

"Siamo soddisfatti di come i nostri ragazzi affrontano quotidianamente i loro impegni sportivi, che li accompagnano ormai da anni in quello che per noi è un percorso formativo a 360° come atleti, cittadini e uomini. Il traguardo della Cintura Nera è per noi un orgoglio e spero sempre che i nostri ragazzi la indossino con lo stesso orgoglio e con la consapevolezza di aver fatti propri i principi morali della nostra splendida disciplina" dichiara il Tecnico Federale Nicola Gianforte